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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В Омской области в школьной котельной нашли труп

Сегодня, 06:06
Фото: 1MI
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Личность умершего уже установлена, а вот причины смерти пока не известны.

В Называевском районе Омской области разбираются во всех нюансах неприятного инцидента в средней школе № 4 города Называевска, где накануне было обнаружено тело мужчины.

«В среду, 18 января, около 07:25  в котельной школы было обнаружено тело мужчины. Умершим оказался 47-летний кочегар, который скончался прямо на рабочем месте», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.

Прибывшие эксперты осмотрели тело и не нашли никаких следов насилия. Труп направили в морг для установления причины смерти.

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