В Омской области в школьной котельной нашли труп

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Называевском районе Омской области разбираются во всех нюансах неприятного инцидента в средней школе № 4 города Называевска, где накануне было обнаружено тело мужчины.
«В среду, 18 января, около 07:25 в котельной школы было обнаружено тело мужчины. Умершим оказался 47-летний кочегар, который скончался прямо на рабочем месте», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
Прибывшие эксперты осмотрели тело и не нашли никаких следов насилия. Труп направили в морг для установления причины смерти.