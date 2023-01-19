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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Омске за неделю выросло число заболевших ОРВИ

Сегодня, 12:34
Фото: Город55
В Омской области продолжается эпидемический сезон.

В Омской области растет заболеваемость ОРВИ, об этом сообщают в Роспотребнадзоре.

За вторую неделю нового года показатель заболеваемости ОРВИ увеличился на 35,8%. С 9 по 15 января показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составил составил 63,4 на 10 тыс. населения.
Такой рост обусловлен циркуляцией вирусов гриппа и вирусов не гриппозной этиологии (риновирусами и коронавирусами сезонными).

Иммунитет против гриппа вырабатывается у 49,6% омичей.

Напомним, что соблюдая меры профилактики можно избежать или смягчить заболевания и их неблагоприятные последствия.

В Омской области 12 детей попали в больницы из-за ОРВИ
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#ОРВИ#Новости#Омск#Омская область#Заболеваемость#Роспотребнадзор
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