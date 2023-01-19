В Омске за неделю выросло число заболевших ОРВИ

За вторую неделю нового года показатель заболеваемости ОРВИ увеличился на 35,8%. С 9 по 15 января показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составил составил 63,4 на 10 тыс. населения.

Такой рост обусловлен циркуляцией вирусов гриппа и вирусов не гриппозной этиологии (риновирусами и коронавирусами сезонными).