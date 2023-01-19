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Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

В Омске появится картофельная лаборатория

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI
В этом году в Омском аграрном научном центре создадут лабораторию для улучшения семенного картофеля российских сортов

Новую лабораторию введут в эксплуатацию в омском аграрном научном центре в 2023 году, сообщили в СибНИИСХозе. В ней ученые будут заниматься исследованиями картофеля, что позволит получить оздоровленные элитные семенные сорта. Оборудование и лабораторную мебель приобретут в рамках национального проекта «Наука».  Стоимость проекта составит 17 миллионов рублей.

«Данная лаборатория предназначена для создания исходного материала картофеля на безвирусной основе. Целью  исследований является селекция перспективных отечественных сортов картофеля, которые будут конкурировать с иностранными по качеству, пригодности к механизированной уборке, хранению», – комментирует заведующий отделом картофеля Омского АНЦ, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Черемисин.

На счету отдела картофеля Омского АНЦ уже имеется несколько перспективных сортов – Былина Сибири, Хозяюшка, Алена, Триумф, Вечерний Омск.

 

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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Картошка#Селекция#Сорт
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