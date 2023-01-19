В Омске появится картофельная лаборатория

Новую лабораторию введут в эксплуатацию в омском аграрном научном центре в 2023 году, сообщили в СибНИИСХозе. В ней ученые будут заниматься исследованиями картофеля, что позволит получить оздоровленные элитные семенные сорта. Оборудование и лабораторную мебель приобретут в рамках национального проекта «Наука». Стоимость проекта составит 17 миллионов рублей.