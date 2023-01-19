В Омске потратят 5,8 миллионов рублей на новую ливневку возле «G-Drive Арены»

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Ливневая канализация стоимостью 5,8 миллионов рублей появится около омской Арены.
На Левом берегу планируют дальнейшее благоустройство микрорайона «Прибрежный», который расположен возле новой Арены. Работы охватят улицы Крупской, Лукашевича, Шаронова, Перелета, а также территорию прилегающую к Иртышской набережной.
30 января 2023 года будет определен подрядчик. Работы должны начаться уже в середине апреля и к началу июля их должны закончить, отмечают в конкурсной документации.
Благоустройство микрорайона начали в прошлом году. Были заключены контракты стоимостью 54,8 млн, 12,3 млн и 7,8 млн рублей. Вокруг ледового комплекса на преображение территории потратили около 100 миллионов рублей.