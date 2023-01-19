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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

В Омске потратят 5,8 миллионов рублей на новую ливневку возле «G-Drive Арены»

Сегодня, 09:01
Фото: Город55
Подрядчика определят к концу января.

Ливневая канализация стоимостью 5,8 миллионов рублей появится около омской Арены.

На Левом берегу планируют дальнейшее благоустройство микрорайона «Прибрежный», который расположен возле новой Арены.  Работы охватят улицы Крупской, Лукашевича, Шаронова, Перелета, а также территорию прилегающую к Иртышской набережной.

30 января 2023 года будет определен подрядчик. Работы должны начаться уже в середине апреля и к началу июля их должны закончить, отмечают в конкурсной документации.

Благоустройство микрорайона начали в прошлом году. Были заключены контракты стоимостью 54,8 млн, 12,3 млн и 7,8 млн рублей. Вокруг ледового комплекса на преображение территории потратили около 100 миллионов рублей.

#Ксения Карагодина#Общество#Город#Омск#Омская область#Новости#Благоустройство города
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