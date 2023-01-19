В Омске обновили структуру и сроки оплаты квитанций за капремонт

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
До 28 января омичи получат первые квитанции за капремонт по текущему месяцу. Оплатить квитанции нужно до 20 февраля (общий счет) и до 10 февраля (спецсчет), а следующую квитанцию, которая придет в феврале, нужно будет оплатить в марте.
Ранее квитанции появлялись в почтовых ящиках до 10 числа по общему счету и до 1 числа по спецсчету. На их оплату отводилось 10 дней. С 2023 года для удобства собственников квитанции будут приходить с начислениями за текущий месяц, а не за истекший.
В структуре платежного документа содержится информация о дате и сумме последней оплаты. Появилась графа «Итого начислено». Теперь обязательно указывается способ накопления дома (общий или специальный). Для удобной и быстрой оплаты в квитанции расположен QR-код.
В квитанции теперь содержится вся необходимая информация для собственников, отмечает Фонд капремонта Омской области.