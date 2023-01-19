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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

В Омске обновили структуру и сроки оплаты квитанций за капремонт

Сегодня, 10:06
Фото: Фонд капремонта Омской области
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Срок для оплаты квитанций увеличили в два раза.

До 28 января омичи получат первые квитанции за капремонт по текущему месяцу. Оплатить квитанции нужно до 20 февраля (общий счет) и до 10 февраля (спецсчет), а следующую квитанцию, которая придет в феврале, нужно будет оплатить в марте.

Ранее квитанции появлялись в почтовых ящиках до 10 числа по общему счету и до 1 числа по спецсчету. На их оплату отводилось 10 дней. С 2023 года для удобства собственников квитанции будут приходить с начислениями за текущий месяц, а не за истекший.

В структуре платежного документа содержится информация о дате и сумме последней оплаты. Появилась графа «Итого начислено». Теперь обязательно указывается способ накопления дома (общий или специальный).  Для удобной и быстрой оплаты в квитанции расположен QR-код.

В квитанции теперь содержится вся необходимая информация для собственников, отмечает Фонд капремонта Омской области.

В Омске вырос размер платы за капремонт и содержание жилья
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Капремонт#Фонд капремонта
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