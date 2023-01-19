В Омске обновили структуру и сроки оплаты квитанций за капремонт

Ранее квитанции появлялись в почтовых ящиках до 10 числа по общему счету и до 1 числа по спецсчету. На их оплату отводилось 10 дней. С 2023 года для удобства собственников квитанции будут приходить с начислениями за текущий месяц, а не за истекший.