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Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

В Омкой области за 2022 год выросли доходы бюджета на 10,3 млрд рублей

Сегодня, 15:00
Фото: Город55
По итогу дефицит бюджета сократили более чем в два раза.

В бюджет области за 2022 год поступило 137, 1 млрд рублей. Такой результат превышает доходы за 2021 на 8,1%.

В 2020 году финансовый рост был за счет увеличения федеральной поддержки, а в 2021-2022 пошел рост за счет собственных доходов, сообщает глава областного минфина.

Расходы областного бюджета выросли на 13,1 млрд рублей и в общей сумме составили 142 млрд рублей.

В правительстве Омской области приложили все усилия и смогли снизить дефицит бюджета с плановой суммы в 12,8 млрд рублей до 5,2 млрд рублей.

 

Подводя итоги. Доходы Омска за год больше, чем планировались, на 11 млрд
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Экономика#Статистика#Новости#Омск#Омская область#Бюджет Омска
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