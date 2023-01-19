В Омкой области за 2022 год выросли доходы бюджета на 10,3 млрд рублей

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В бюджет области за 2022 год поступило 137, 1 млрд рублей. Такой результат превышает доходы за 2021 на 8,1%.
В 2020 году финансовый рост был за счет увеличения федеральной поддержки, а в 2021-2022 пошел рост за счет собственных доходов, сообщает глава областного минфина.
Расходы областного бюджета выросли на 13,1 млрд рублей и в общей сумме составили 142 млрд рублей.
В правительстве Омской области приложили все усилия и смогли снизить дефицит бюджета с плановой суммы в 12,8 млрд рублей до 5,2 млрд рублей.