В Нижневартовске появится биатлонный центр за 247 миллионов рублей

Как сообщает fedpress.ru со сссылкой на администрацию города, сейчас идут подготовительные работы. Это будет второй биатлонный стадион в ХМАО. На территории аналогичного центра в Ханты-Мансийске дважды проходили чемпионаты мира по биатлону. Его строительство обошлось в 274 миллиона рублей.