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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В Нижневартовске появится биатлонный центр за 247 миллионов рублей

Сегодня, 08:04
Нижневартовский спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга» обзаведется собственным биатлонным центром. Его строительство уже началось.

Как сообщает fedpress.ru со сссылкой на  администрацию города, сейчас идут подготовительные работы. Это будет второй биатлонный стадион в ХМАО. На территории аналогичного центра в Ханты-Мансийске дважды проходили чемпионаты мира по биатлону. Его строительство обошлось в 274 миллиона рублей.

В Нижневартовске ранее занимался ряд спортсменов, входивших в сборную России по биатлону. Речь о Никите Поршневе, Петре Пащенко, Семене Сучилове, Екатерине Носковой.

 

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