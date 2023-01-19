В Нижневартовске появится биатлонный центр за 247 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Как сообщает fedpress.ru со сссылкой на администрацию города, сейчас идут подготовительные работы. Это будет второй биатлонный стадион в ХМАО. На территории аналогичного центра в Ханты-Мансийске дважды проходили чемпионаты мира по биатлону. Его строительство обошлось в 274 миллиона рублей.
В Нижневартовске ранее занимался ряд спортсменов, входивших в сборную России по биатлону. Речь о Никите Поршневе, Петре Пащенко, Семене Сучилове, Екатерине Носковой.