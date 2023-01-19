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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

В Москве загорелась православная церковь

Сегодня, 10:49
Фото: pxhere.com
На севере Москвы тушили пожар, вспыхнувший на территории церкви. Кадры с места происшествия появились в Сети.

В ночь на 19 января на севере Москвы на Кронштадтском бульваре произошел пожар — загорелось трехэтажное здание с мансардой, расположенное на территории церкви. Огонь охватил площадь в 100 м², сообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник. .

На видеозаписи, появившейся в Сети, видно, что верхний этаж здания был полностью охвачен огнем. Прибывшие на место происшествия пожарные к утру локализовали пожар.

Известно, что пострадал один человек — сотрудник церкви. У него диагностированы ожоги рук третьей и второй степени, мужчина госпитализирован. В настоящее время выясняются причины произошедшего. 

#Алина Ибрагимова#Происшествия
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