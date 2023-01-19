В Москве загорелась православная церковь

В ночь на 19 января на севере Москвы на Кронштадтском бульваре произошел пожар — загорелось трехэтажное здание с мансардой, расположенное на территории церкви. Огонь охватил площадь в 100 м², сообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник. .