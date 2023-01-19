В Москве загорелась православная церковь

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В ночь на 19 января на севере Москвы на Кронштадтском бульваре произошел пожар — загорелось трехэтажное здание с мансардой, расположенное на территории церкви. Огонь охватил площадь в 100 м², сообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник. .
На видеозаписи, появившейся в Сети, видно, что верхний этаж здания был полностью охвачен огнем. Прибывшие на место происшествия пожарные к утру локализовали пожар.
Известно, что пострадал один человек — сотрудник церкви. У него диагностированы ожоги рук третьей и второй степени, мужчина госпитализирован. В настоящее время выясняются причины произошедшего.