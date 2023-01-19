В Кировском районе Омска на пешеходном переходе сбили подростка

Еще одно ДТП с участием несовершеннолетних произошло накануне вечером на улице Волгоградской. Нетрезвый омич за рулем Chevrolet вылетел на встречную полосу и стал виновником аварии. В результате происшествия потребовалась помощь врачей женщине и двум детям