В Кировском районе Омска на пешеходном переходе сбили подростка

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Сегодня, 19 января, около 8 часов утра на улице Авиационной на пешеходном переходе сбили 12-летнего мальчика, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Предварительно установили, что 33-летний водитель автомобиля Honda наехал на несовершеннолетнего омича, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП подростка отвезли в больницу.
Окончательные обстоятельства и причины происшествия установят в ходе проверки.
Еще одно ДТП с участием несовершеннолетних произошло накануне вечером на улице Волгоградской. Нетрезвый омич за рулем Chevrolet вылетел на встречную полосу и стал виновником аварии. В результате происшествия потребовалась помощь врачей женщине и двум детям