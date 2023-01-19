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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

В Кировском районе Омска на пешеходном переходе сбили подростка

Сегодня, 06:39
Фото: 1MI
В Старом Кировске водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом переходе. Подростка отвезли в больницу.

Сегодня, 19 января, около 8 часов утра на улице Авиационной на пешеходном переходе  сбили 12-летнего мальчика, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установили, что 33-летний водитель автомобиля Honda наехал на несовершеннолетнего омича, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП подростка отвезли в больницу.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия установят в ходе проверки.

Еще одно ДТП с участием несовершеннолетних произошло накануне вечером на улице Волгоградской. Нетрезвый омич за рулем Chevrolet вылетел на встречную полосу и стал виновником аварии. В результате происшествия потребовалась помощь врачей женщине и двум детям

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#ДТП#Авария#Пешеходный переход#Пешеход
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