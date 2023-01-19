Теперь до марта. В Омске снова продлили действие «сухого закона»

В омских Черемушках, где расположен учебный центр, с осени действует «сухой закон»: спиртное не продается в местных магазинах, хотя его по-прежнему подают в заведениях общепита. Сегодня, 19 января, стало известно, что этот запрет продлевается еще на полтора месяца.