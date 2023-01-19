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Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Теперь до марта. В Омске снова продлили действие «сухого закона»

Сегодня, 08:49
Фото: 1MI
иллюстрация
В Черемушках еще как минимум полтора месяца нельзя будет купить алкоголь.

В омских Черемушках, где расположен учебный центр, с осени действует «сухой закон»: спиртное не продается в местных магазинах, хотя его по-прежнему подают в заведениях общепита. Сегодня, 19 января, стало известно, что этот запрет продлевается еще на полтора месяца.

Из постановления правительства Омской области, опубликованного на портале правовой информации, следует, что «сухой закон» будет действовать до 1 марта. Сохраняется возможность продления запрета и на последующие месяцы.

Сейчас Черемушки — единственная часть Омска, в которой запрещено продавать алкоголь. Прежде «сухой закон» действовал в поселке Светлый и в кадетском корпусе на улице Ленина, но там его продлевать не стали.

 

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Сухой закон
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