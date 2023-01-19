Теперь до марта. В Омске снова продлили действие «сухого закона»

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
В омских Черемушках, где расположен учебный центр, с осени действует «сухой закон»: спиртное не продается в местных магазинах, хотя его по-прежнему подают в заведениях общепита. Сегодня, 19 января, стало известно, что этот запрет продлевается еще на полтора месяца.
Из постановления правительства Омской области, опубликованного на портале правовой информации, следует, что «сухой закон» будет действовать до 1 марта. Сохраняется возможность продления запрета и на последующие месяцы.
Сейчас Черемушки — единственная часть Омска, в которой запрещено продавать алкоголь. Прежде «сухой закон» действовал в поселке Светлый и в кадетском корпусе на улице Ленина, но там его продлевать не стали.