Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В омском Роспотребнадзоре дали комментарий относительно первого в России появления нового штамма «кракен». Согласно комментарию ведомства, из-за процессов мутации вирус стал заразнее и быстрее распространяется в сравнении с другими штаммами. «кракен» не приводит к повышенной смертности, в сравнении с другими не переносится тяжелее.
Ограничительные меры в январе в Омске вводить не планируется. Отмечается, что в настоящий момент отсутствуют признаки особой тяжести заболевания вируса. При этом в Роспотребнадзоре рекомендовали соблюдать профилактические меры. К ним относят:
Ранее появилась информация о том, что первый случай заражения штаммом «кракен» был зафиксирован у жительницы Пензы. Она перенесла вирусное заболевание в легкой форме и выздоровела, согласно комментарию Роспотребнадзора региона.
«Заболевшая за пределы области и города Пензы в ноябре — декабре 2022 года не выезжала, к ней из прочих регионов никто не приезжал. При этом заболевшая не отрицает возможные контакты с больными ОРВИ в общественных местах», — отмечается в сообщении.
Из-за появления в России первого случая заражения XBB.1.5, согласно информации Роспотребнадзора, вводить ограничения по стране не планируется.
Кандидат медицинских наук Владимир Сибирский дал комментарий относительно опасности нового типа коронавируса. По его мнению, опасность заключается в способности уходить от иммунного ответа организма.
Согласно сведениям ученых из США, штамм не имеет особых отличий по степени тяжести от прошлых версий омикрона. Клиническая картина является схожей.
“Новый субвариант омикрон-штамма «кракен», выявленный американскими учеными, отличается высокой контагиозностью и способен вызывать тяжелые последствия после болезни. Первые случаи заражения «кракеном» были обнаружены еще в октябре прошлого года в Соединенных Штатах. На сегодня, по данным американских исследователей, новая линия вируса является причиной более 40 процентов случаев заражения COVID-19», — рассказывает эксперт.
Признаки заражения «кракеном»:
«Клиническая картина заболевания не отличается от предыдущих штаммов и не более тяжелая, процесс не „опускается“ в легкие, практически идентична ОРВИ», — отмечает кандидат медицинских наук.
Ниже перечислены организации в Омске, где расположены пункты вакцинации. Где они находятся:
График работы и возможность записи на прививку и ревакцинацию уточняйте в медицинских организациях заранее.