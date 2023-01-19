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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Штамм «кракен» в Омске — стоит ли делать прививку от ковида

Сегодня, 12:34
Фото: 1MI
Штамм «кракен» в Омске — стоит ли делать прививку от ковида
В России был выявлен случай заражения подвидом коронавируса «кракен». Последние новости о распространении коронавирусной инфекции в Омске — в материале.
Сюжет
COVID-19 FAQ

Есть ли случаи заражения подвидом ковида «кракен» в Омске

В омском Роспотребнадзоре дали комментарий относительно первого в России появления нового штамма «кракен». Согласно комментарию ведомства, из-за процессов мутации вирус стал заразнее и быстрее распространяется в сравнении с другими штаммами. «кракен» не приводит к повышенной смертности, в сравнении с другими не переносится тяжелее. 

Ограничительные меры в январе в Омске вводить не планируется. Отмечается, что в настоящий момент отсутствуют признаки особой тяжести заболевания вируса. При этом в Роспотребнадзоре рекомендовали соблюдать профилактические меры. К ним относят:

  • мытье рук с использованием мыла;
  • ношение средств индивидуальной защиты в местах скопления людей;
  • соблюдение дистанции. 
Есть ли случаи заражения подвидом ковида «кракен» в Омске
Фото: 1MI

Ранее появилась информация о том, что первый случай заражения штаммом «кракен» был зафиксирован у жительницы Пензы. Она перенесла вирусное заболевание в легкой форме и выздоровела, согласно комментарию Роспотребнадзора региона. 

«Заболевшая за пределы области и города Пензы в ноябре — декабре 2022 года не выезжала, к ней из прочих регионов никто не приезжал. При этом заболевшая не отрицает возможные контакты с больными ОРВИ в общественных местах», — отмечается в сообщении.

Из-за появления в России первого случая заражения XBB.1.5, согласно информации Роспотребнадзора, вводить ограничения по стране не планируется. 

Есть ли случаи заражения подвидом ковида «кракен» в Омске
Фото: 1MI

Симптомы и отличия «кракена» от остальных штаммов

Кандидат медицинских наук Владимир Сибирский дал комментарий относительно опасности нового типа коронавируса. По его мнению, опасность заключается в способности уходить от иммунного ответа организма. 

Согласно сведениям ученых из США, штамм не имеет особых отличий по степени тяжести от прошлых версий омикрона. Клиническая картина является схожей. 

Новый субвариант омикрон-штамма «кракен», выявленный американскими учеными, отличается высокой контагиозностью и способен вызывать тяжелые последствия после болезни. Первые случаи заражения «кракеном» были обнаружены еще в октябре прошлого года в Соединенных Штатах. На сегодня, по данным американских исследователей, новая линия вируса является причиной более 40 процентов случаев заражения COVID-19», — рассказывает эксперт.
Симптомы и отличия «кракена» от остальных штаммов
Фото: 1MI

Признаки заражения «кракеном»:

  • увеличение температуры и развитие слабости;
  • боли и дискомфорт в области мышц;
  • головные боли;
  • насморк и дискомфорт в горле. 
«Клиническая картина заболевания не отличается от предыдущих штаммов и не более тяжелая, процесс не „опускается“ в легкие, практически идентична ОРВИ», — отмечает кандидат медицинских наук.
Признаки заражения «кракеном»
Фото: 1MI

Вакцинация от ковида в Омске: адреса ближайших пунктов

Ниже перечислены организации в Омске, где расположены пункты вакцинации. Где они находятся:

  • городская поликлиника № 15 (ул. Пушкина, 128);
  • ГБУЗ НСО ГП № 24 (бульвар Архитекторов, 35);
  • городская поликлиника № 1 (ул. Карла Либкнехта, 3);
  • городская поликлиника № 13 (ул. Яковлева, 145);
  • городская поликлиника № 12 (ул. Куйбышева, 75);
  • городская поликлиника № 6 (ул. Фугенфирова, 10);
  • городская клиническая больница СМП № 2 (ул. Лизы Чайкиной, 7);
  • городская больница № 9 (ул. 12 Декабря, 72);
  • городская больница № 3 (ул. Энергетиков, 19);
  • городская поликлиника № 2 (ул. 10 лет Октября, 179);
  • городская клиническая больница № 11 (ул. Нахимова, 55);
  • городская поликлиника № 4 (ул. Сибакова, 7а);
  • клиническая медико-санитарная часть 9 (5-я Кордная ул., 73);
  • городская поликлиника № 9 (ул. Кучерявенко, 10);
  • городская поликлиника № 11 (ул. Заозерная, 9б);
  • Омская центральная районная больница (ул. Малиновского, 14);
  • городская поликлиника № 3 (ул. Вильямса, 26а);
  • городская поликлиника № 10 (ул. Молодогвардейская, 22). 

График работы и возможность записи на прививку и ревакцинацию уточняйте в медицинских организациях заранее.

Вакцинация от ковида в Омске: адреса ближайших пунктов
Фото: 1MI
#Коронавирус COVID-19#Омск#COVID-19 FAQ#Вакцинация
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