«Заболевшая за пределы области и города Пензы в ноябре — декабре 2022 года не выезжала, к ней из прочих регионов никто не приезжал. При этом заболевшая не отрицает возможные контакты с больными ОРВИ в общественных местах»

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