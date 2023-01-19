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Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

Работникам 14 предприятий Омска хотят отменить отсрочку от мобилизации

Сегодня, 04:00
Прокуратура Омска подала исковое заявление в Центральный районный суд города, чтобы отменить отсрочку от мобилизации для работников 14 организаций.

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Омска, прокурор города направил исковое заявление к призывной комиссии по мобилизации граждан.  Иск принят 17 января. Основанием послужила прокурорская проверка. 

На основании девяти протоколов призывной комиссии работникам 14 организаций предоставили отсрочку от мобилизации. В прокуратуре посчитали, что эти организации не принимали участие в гособоронзаказе. А значит работники предприятий не имеют оснований для отсрочки, согласно действующему законодательству. Перечень компаний не оглашается.

После сбора доказательств по делу в суде примут процессуальное решение.

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#Евгений Игишев#Суд#Омск#Омская область#Иск#Мобилизация#Отсрочка#Прокуратура
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