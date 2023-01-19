Работникам 14 предприятий Омска хотят отменить отсрочку от мобилизации

На основании девяти протоколов призывной комиссии работникам 14 организаций предоставили отсрочку от мобилизации. В прокуратуре посчитали, что эти организации не принимали участие в гособоронзаказе. А значит работники предприятий не имеют оснований для отсрочки, согласно действующему законодательству. Перечень компаний не оглашается.