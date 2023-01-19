Работникам 14 предприятий Омска хотят отменить отсрочку от мобилизации

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Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Омска, прокурор города направил исковое заявление к призывной комиссии по мобилизации граждан. Иск принят 17 января. Основанием послужила прокурорская проверка.
На основании девяти протоколов призывной комиссии работникам 14 организаций предоставили отсрочку от мобилизации. В прокуратуре посчитали, что эти организации не принимали участие в гособоронзаказе. А значит работники предприятий не имеют оснований для отсрочки, согласно действующему законодательству. Перечень компаний не оглашается.
После сбора доказательств по делу в суде примут процессуальное решение.