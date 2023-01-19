Психиатр Масякин рассказал о вреде перевода будильника по утрам

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Человеку свойственно воспринимать перевод будильника как небольшую отсрочку в 5-10 минут. За это время он надеется еще поспать с целью отдохнуть, но в действительности только вредит своему здоровью, пишет Общественная служба новостей.
По словам Масякина, люди, систематически откладывающие момент просыпания, будут ощущать себя неотдохнувшими и раздраженными, даже в случае, если проспали семь-восемь часов. Ученые доказали, что эта привычка нарушает полноценный сон. Более того, каждодневный перевод будильника оказывает влияние на качество внимания и памяти.
Клинический психолог Олеся Толстухина проинформировала в свою очередь о проблемах, с которыми сталкиваются люди при сбоях режима сна. Полноценный, а главное – регулярный сон является чрезвычайно важным элементом как физического, так и психического здоровья, подчеркнула врач. Во время сна стабилизируются все процессы в нервной системе, и происходит регенерация внутренних органов.
При сбоях режима сна страдает прежде всего психика. Если полноценный сон отсутствует в течение продолжительного периода времени, не исключено, что начинается психотическое состояние, подытожила Толстухина.