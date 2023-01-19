Психиатр Масякин рассказал о вреде перевода будильника по утрам

Клинический психолог Олеся Толстухина проинформировала в свою очередь о проблемах, с которыми сталкиваются люди при сбоях режима сна. Полноценный, а главное – регулярный сон является чрезвычайно важным элементом как физического, так и психического здоровья, подчеркнула врач. Во время сна стабилизируются все процессы в нервной системе, и происходит регенерация внутренних органов.