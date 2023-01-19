Профсоюзы Франции протестуют против пенсионной реформы

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Как передает Общественная служба новостей, французские власти предложили повысить пенсионный возраст граждан до 64 лет. Сейчас он составляет 62 года.
В протестах будет участвовать примерно 750 000 человек из разных регионов страны. На случай возможных беспорядков было мобилизовано 10 000 сотрудников правоохранительных органов. На улицах Парижа будут дежурить порядка 3500 полицейских и жандармов.
Ранее СМИ сообщали о забастовке учителей в Шотландии. Они требуют, чтобы их оклад увеличили на 10 процентов в связи с высоким уровнем инфляции.