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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Профсоюзы Франции протестуют против пенсионной реформы

Сегодня, 08:05
19 января по Франции прокатится волна протестов профсоюзов из-за пенсионной реформы.

Как передает Общественная служба новостей, французские власти предложили повысить пенсионный возраст граждан до 64 лет. Сейчас он составляет 62 года.

В протестах будет участвовать примерно 750 000 человек из разных регионов страны. На случай возможных беспорядков было мобилизовано 10 000 сотрудников правоохранительных органов. На улицах Парижа будут дежурить порядка 3500 полицейских и жандармов.

Ранее СМИ сообщали о забастовке учителей в Шотландии. Они требуют, чтобы их оклад увеличили на 10 процентов в связи с высоким уровнем инфляции.

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