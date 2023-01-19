Пресс-конференция с губернатором Омской области пройдет в среду 25 января

Posted 19 января 2023, 10:10
Published 19 января 2023, 10:10
Modified 19 января 2023, 10:10
Updated 19 января 2023, 10:10
Пресс-секретарь губернатора Омской области сообщила, что пресс-конференцию Александра Буркова назначили на 10:00, 25 января. Губернатор подведет итоги социально-экономического развития региона за 2022 год и расскажет о значимых проектах, запланированных на 2023 год.
Также Александр Бурков ответит на вопросы журналистов. Напомним, конференция должна была состояться 7 декабря, но в связи с отъездом губернатора и последующими праздниками дата «повисла в воздухе». Теперь, время конференции, наконец, объявили.