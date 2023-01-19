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Posted 19 января 2023, 10:10

Published 19 января 2023, 10:10

Modified 19 января 2023, 10:10

Updated 19 января 2023, 10:10

иллюстрация

Пресс-конференция с губернатором Омской области пройдет в среду 25 января

19 января 2023, 10:10
Фото: 1MI. иллюстрация
Конференция запоздала на 7 недель из-за срочной командировки губернатора. Разговор Александра Буркова с журналистами назначен на 25 января.

Пресс-секретарь губернатора Омской области сообщила, что пресс-конференцию Александра Буркова назначили на 10:00, 25 января. Губернатор подведет итоги социально-экономического развития региона за 2022 год и расскажет о значимых проектах, запланированных на 2023 год.

Также Александр Бурков ответит на вопросы журналистов. Напомним, конференция должна была состояться 7 декабря, но в связи с отъездом губернатора и последующими праздниками дата «повисла в воздухе». Теперь, время конференции, наконец, объявили.

В Омске внезапно перенесли пресс-конференцию губернатора Буркова
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#Общество#Власть#Омск#Омская область#Александр Бурков#Губернатор#Новости#Пресс-конференция#Журналисты
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