«Омскоблстройзаказчик» отсудил у банка свой аванс за строительство школы в Исилькуле

Иск связан со строительством школы в Исилькуле. «Омскоблстройзаказчик» заключил контракт с СК «Лидер», а «Промсвязьбанк» стал поручителем. Позже контракт был расторгнут из-за слишком медленных темпов строительства. «Лидер» не стал возвращать полученный аванс, а банк отказался за него платить, утверждая, что контракт расторгли по вине заказчика.