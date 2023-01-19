«Омскоблстройзаказчик» отсудил у банка свой аванс за строительство школы в Исилькуле

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Кассационный суд поставил точку в тяжбе бюджетного учреждения «Омскоблстройзаказчик» и «Промсвязьбанка». Эта история началась еще летом 2022 года, когда БУ подало против банка иск, потребовав выплаты долга по банковской гарантии и неустойки. В общей сложности речь шла о 85 млн рублей.
Иск связан со строительством школы в Исилькуле. «Омскоблстройзаказчик» заключил контракт с СК «Лидер», а «Промсвязьбанк» стал поручителем. Позже контракт был расторгнут из-за слишком медленных темпов строительства. «Лидер» не стал возвращать полученный аванс, а банк отказался за него платить, утверждая, что контракт расторгли по вине заказчика.
Суд в целом занял сторону истца. Он признал, что банк должен выплатить гарантию в полном объеме (а это 71,4 млн рублей), а вот размер неустойки уменьшил, так как учёл мораторий в отношении должников, действовавший в 2022 году. В итоге суд постановил взыскать с банка 79 млн рублей.
Ответчик с этим не согласился и пошел в апелляцию. Потерпев поражение и там, он подал кассационную жалобу. Наконец, в январе 2023 года Арбитражный суд Московского округа постановил: «решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения».
Кстати, вчера мы писали о возможной отставке главы «Омскоблстройзаказчика» Егора Кирьякова: источники Города55 сообщают, что чиновник оставит свой пост в ближайшие дни.