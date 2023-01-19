Омские водители смогут перевести свой автомобиль на газ со скидкой

Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области, начиная с этого года водители в регионе получат возможность перевести свой автомобиль на газовое топливо со скидкой. Компенсация составит 2/3 от эталонной стоимости переоборудования. Для реализации программы, рассчитанной на три года, Омская область получила из федерального бюджета субсидии больше 125 миллионов рублей.