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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Омские водители смогут перевести свой автомобиль на газ со скидкой

Сегодня, 04:31
Фото: 1MI
Начиная с этого года водители в Омской области получат возможность перевести свой автомобиль на газовое топливо со скидкой. Компенсация составит 2/3 от эталонной стоимости переоборудования.

Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области, начиная с этого года водители в регионе получат возможность перевести свой автомобиль на газовое топливо со скидкой. Компенсация составит 2/3 от эталонной стоимости переоборудования. Для реализации программы, рассчитанной на три года, Омская область получила из федерального бюджета субсидии больше 125 миллионов рублей.

Стоимость переоборудования и размер скидки будет зависеть от типа автомобиля. Единственное ограничение для участия в программе — машина должна быть не старше 15 лет.

До конца марта в региональном правительстве обещают утвердить порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые будут заниматься переоборудованием автомобилей. Список организаций будет опубликован на сайте Министерства транспорта Омской области.

Об актуальной стоимости газа на омских заправках Город55 сообщал ранее.  АЗС «Юнигаз», «Топлайн» и «Газпромнефть» опустили стоимость на газ до 16 рублей 55 копеек за литр, несмотря на то, что в последний год стоимость понижалась неоднократно около 20 раз.

На заправках в Омске изменились цены на газ и бензин
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Газовое оборудование#Автомобиль#Топливо#Цены на топливо
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