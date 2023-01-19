Омские водители смогут перевести свой автомобиль на газ со скидкой

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области, начиная с этого года водители в регионе получат возможность перевести свой автомобиль на газовое топливо со скидкой. Компенсация составит 2/3 от эталонной стоимости переоборудования. Для реализации программы, рассчитанной на три года, Омская область получила из федерального бюджета субсидии больше 125 миллионов рублей.
Стоимость переоборудования и размер скидки будет зависеть от типа автомобиля. Единственное ограничение для участия в программе — машина должна быть не старше 15 лет.
До конца марта в региональном правительстве обещают утвердить порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые будут заниматься переоборудованием автомобилей. Список организаций будет опубликован на сайте Министерства транспорта Омской области.
Об актуальной стоимости газа на омских заправках Город55 сообщал ранее. АЗС «Юнигаз», «Топлайн» и «Газпромнефть» опустили стоимость на газ до 16 рублей 55 копеек за литр, несмотря на то, что в последний год стоимость понижалась неоднократно около 20 раз.