Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Очаги бешенства распространяются. Еще один участок в Омской области на карантине

Сегодня, 11:58
Фото: 1MI
иллюстрация

Под Омском участок недалеко от птицефабрики закрыли на карантин из-за бешенства

В Омском районе нашли новый очаг распространения бешенства. На карантин закрыли водоочистную станцию около птицефабрики.

На сайте правовой информации опубликовали указ губернатора Омской области от 13 января о том, что на 25-м километре Черлакского тракта вводится карантин в связи с выявлением очага бешенства.

Закрыли на карантин до 13 марта водоочистную станцию около поселка Иртышский. В радиусе 600 метров от станции запретили бывать посторонним лицам. Нельзя приносить туда восприимчивых к бешенству животных, нельзя ловить диких.

Пресс-служба ветнадзора Омской области дополнительно сообщила, что там нельзя проводить никаких ярмарок и торгов, связанных с животными. Также в ведомстве привели статистику по бешенству за последние годы: если за 2019 год было 6 очагов в Омской области, то в 2021 — 24 очага. За 2022 год количество резко упало до 5 очагов, зато за начало 2023 года очаг в Омском районе — уже третий. Действуют карантины в Муромцевском и Калачинском районах.

Напомним, 16 января в поселке Лузино Омского района собака покусала девушку, хотя сначала жительница не заметила никаких признаков агрессии от животного. По сообщениям об инциденте СКР Омской области организовал проверку:

Омские следователи проверят информацию о нападении бродячих собак на местных жителей
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омская область#Омский район#Указ#Карантин#Бешенство#Омск
Подпишитесь
Страшные пожары, жесткие ДТП и стримы Кипишной. Чем омичей шокировали первые дни 2023
Сегодня, 10:48
Не прошло и месяца. Омскую стримершу «Кипишную» снова поставили на учет
Сегодня, 05:13
Долги, суды, заявления о банкротстве: что происходит с омской «Тепловой компанией»
Сегодня, 03:00
Болеть все дороже. Ценник на лекарства в Омской области за год хорошо подрос
Сегодня, 06:50
В Омске появится картофельная лаборатория
Сегодня, 05:41
Теперь до марта. В Омске снова продлили действие «сухого закона»
Сегодня, 08:49