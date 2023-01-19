Очаги бешенства распространяются. Еще один участок в Омской области на карантине

Пресс-служба ветнадзора Омской области дополнительно сообщила, что там нельзя проводить никаких ярмарок и торгов, связанных с животными. Также в ведомстве привели статистику по бешенству за последние годы: если за 2019 год было 6 очагов в Омской области, то в 2021 — 24 очага. За 2022 год количество резко упало до 5 очагов, зато за начало 2023 года очаг в Омском районе — уже третий. Действуют карантины в Муромцевском и Калачинском районах.