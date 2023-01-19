Очаги бешенства распространяются. Еще один участок в Омской области на карантине

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
На сайте правовой информации опубликовали указ губернатора Омской области от 13 января о том, что на 25-м километре Черлакского тракта вводится карантин в связи с выявлением очага бешенства.
Закрыли на карантин до 13 марта водоочистную станцию около поселка Иртышский. В радиусе 600 метров от станции запретили бывать посторонним лицам. Нельзя приносить туда восприимчивых к бешенству животных, нельзя ловить диких.
Пресс-служба ветнадзора Омской области дополнительно сообщила, что там нельзя проводить никаких ярмарок и торгов, связанных с животными. Также в ведомстве привели статистику по бешенству за последние годы: если за 2019 год было 6 очагов в Омской области, то в 2021 — 24 очага. За 2022 год количество резко упало до 5 очагов, зато за начало 2023 года очаг в Омском районе — уже третий. Действуют карантины в Муромцевском и Калачинском районах.
Напомним, 16 января в поселке Лузино Омского района собака покусала девушку, хотя сначала жительница не заметила никаких признаков агрессии от животного. По сообщениям об инциденте СКР Омской области организовал проверку: