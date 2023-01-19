Новоселье для 30 сирот. В Омской области стартовал первый аукцион на покупку жилья

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Правительство Омской области сообщило, что стартуют первые в 2023 году аукционы по закупке жилья для детей-сирот. Всего область намерена закупить за год жилье для 234 детей из очереди.
Первой стартовала закупка 30 домов в Таре, Усть-Заостровке и Исилькуле. На следующем аукционе будут принимать заявки на 32 жилых помещения в Омске и райцентрах Горьковского, Любинского, Тевризского, Таврического, Саргатского, Тюкалинского, Крутинского, Усть-Ишимского и Калачинского районов.
Квартиры приобретаются с чистовой отделкой, готовые к проживанию. Продать жилье сиротам могут как застройщики и риелторы, так и собственники. Покупать жилье будут по актуальным рыночным ценам. Всего на 2023 год на это предусмотрено 851,3 млн рублей. 545 млн рублей выделили из регионального бюджета, а 306,3 — из федерального.
Напомним, прием заявлений от сирот на получение жилищного сертификата продлили до 1 февраля: