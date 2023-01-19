Новоселье для 30 сирот. В Омской области стартовал первый аукцион на покупку жилья

Квартиры приобретаются с чистовой отделкой, готовые к проживанию. Продать жилье сиротам могут как застройщики и риелторы, так и собственники. Покупать жилье будут по актуальным рыночным ценам. Всего на 2023 год на это предусмотрено 851,3 млн рублей. 545 млн рублей выделили из регионального бюджета, а 306,3 — из федерального.