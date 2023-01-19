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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Новоселье для 30 сирот. В Омской области стартовал первый аукцион на покупку жилья

Сегодня, 07:48
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области начали закупать жилье для детей-сирот из плановых списков на год

С сегодняшнего дня начали искать 30 домов с чистовой отделкой, анонсировали скорые торги еще на 32 дома. В регионе началась работа по поиску жилья для детей-сирот.

Правительство Омской области сообщило, что стартуют первые в 2023 году аукционы по закупке жилья для детей-сирот. Всего область намерена закупить за год жилье для 234 детей из очереди.

Первой стартовала закупка 30 домов в Таре, Усть-Заостровке и Исилькуле. На следующем аукционе будут принимать заявки на 32 жилых помещения в Омске и райцентрах Горьковского, Любинского, Тевризского, Таврического, Саргатского, Тюкалинского, Крутинского, Усть-Ишимского и Калачинского районов.

Квартиры приобретаются с чистовой отделкой, готовые к проживанию. Продать жилье сиротам могут как застройщики и риелторы, так и собственники. Покупать жилье будут по актуальным рыночным ценам. Всего на 2023 год на это предусмотрено 851,3 млн рублей. 545 млн рублей выделили из регионального бюджета, а 306,3 — из федерального.

Напомним, прием заявлений от сирот на получение жилищного сертификата продлили до 1 февраля:

В Омске продлится прием документов на получение жилищного сертификата от детей-сирот
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Дети#Новости#Омская область#Правительство Омской области#Аукцион#Торги#Жилье для детей сирот#Квартиры под ключ
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