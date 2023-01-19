На юге Москвы в ДТП с грузовиком пострадал человек

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
19 января на Варшавском шоссе в районе дома № 58 в аварию попала груженая деревянными паллетами машина марки DAF с полуприцепом, сообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник.
На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и ДПС. Выяснилось, что в ДТП пострадал пассажир грузовика — с подозрением на перелом предплечья он госпитализирован. Водитель грузовика от медицинской помощи отказался.
В результате аварии движение по шоссе затруднено — из пяти полос действует только одна, на месте работает пожарный кран.