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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

На юге Москвы в ДТП с грузовиком пострадал человек

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
В Москве на Варшавском шоссе произошла авария с участием грузовика. В результате ДТП пострадал пассажир грузовой машины.

19 января на Варшавском шоссе в районе дома № 58 в аварию попала груженая деревянными паллетами машина марки DAF с полуприцепом, сообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник. 

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и ДПС. Выяснилось, что в ДТП пострадал пассажир грузовика — с подозрением на перелом предплечья он госпитализирован. Водитель грузовика от медицинской помощи отказался.

В результате аварии движение по шоссе затруднено — из пяти полос действует только одна, на месте работает пожарный кран.

#Происшествия
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