На территории храма Иоанна Кронштадтского прихожанин устроил пожар

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В поджоге здания признался один из прихожан церкви. Об этом пишет NEWS.ru.
Представители столичного МЧС России сообщили, что огонь бушевал на площади 100 квадратных метров. Пламя охватило двухэтажную деревянную постройку. В момент пожара в ней был один человек, который самостоятельно покинул горящее здании. У мужчины обгорели руки. Его госпитализировали.
На территории храма в момент пожара должны были находиться лишь три человека - два алтарника и охранник. Но там как-то оказался четвертый гражданин. Пострадавший заявил, что его пустил сам настоятель. Однако тот опроверг слова мужчины.
Подозреваемый признался, что он разлил растворитель, и начался пожар. Мужчина не смог объяснить, где он взял жидкость, и зачем она была ему понадобилась.