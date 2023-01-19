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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

На территории храма Иоанна Кронштадтского прихожанин устроил пожар

Сегодня, 12:33
В Москве на территории храма Иоанна Кронштадтского в ночь на 19 января произошел пожар в воскресной школе.

В поджоге здания признался один из прихожан церкви. Об этом пишет NEWS.ru.

Представители столичного МЧС России сообщили, что огонь бушевал на площади 100 квадратных метров. Пламя охватило двухэтажную деревянную постройку. В момент пожара в ней был один человек, который самостоятельно покинул горящее здании. У мужчины обгорели руки. Его госпитализировали.

На территории храма в момент пожара должны были находиться лишь три человека - два алтарника и охранник. Но там как-то оказался четвертый гражданин. Пострадавший заявил, что его пустил сам настоятель. Однако тот опроверг слова мужчины.

Подозреваемый признался, что он разлил растворитель, и начался пожар. Мужчина не смог объяснить, где он взял жидкость, и зачем она была ему понадобилась.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют две версии случившегося: поджог и неосторожное обращение с огнем.

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