Минюст России хочет позволить судам разрывать договоры задним числом

Ранее стало известно о том, что Минюст выступил с инициативой о наложении запрета на взыскания задолженностей с жителей новых российских субъектов на период до 2026 года. Ведомство уточнило, что соответствующие поправки необходимо внести в Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».