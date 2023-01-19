Минюст России хочет позволить судам разрывать договоры задним числом

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Общественная служба новостей пишет, что предложенные Минюстом РФ поправки касаются изменений и расторжений договоров в связи с меняющимися обстоятельствам. Таким образом, суды будут вправе самостоятельно определяться с датами, уточнили авторы поправок.
Напомним, на сегодняшний день обязательства сторон считают прекращенными или изменившимися в тех случаях, когда они заключают соответствующие новые соглашения.
Главная цель внесения изменений в Гражданский кодекс России – обеспечить защиту представителям бизнеса, пострадавшим от структур или лиц, которые не исполнили свои обязательства в рамках договора.
Ранее стало известно о том, что Минюст выступил с инициативой о наложении запрета на взыскания задолженностей с жителей новых российских субъектов на период до 2026 года. Ведомство уточнило, что соответствующие поправки необходимо внести в Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».