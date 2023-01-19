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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Минюст России хочет позволить судам разрывать договоры задним числом

Сегодня, 08:14
Минюст России завершил разработку поправок в Гражданский кодекс, которые дадут судам возможность разрывать договоры задним числом. 16 января текущего года инициативу рассмотрела правительственная комиссия, ответственная за законопроектную деятельность.

Общественная служба новостей пишет, что предложенные Минюстом РФ поправки касаются изменений и расторжений договоров в связи с меняющимися обстоятельствам. Таким образом, суды будут вправе самостоятельно определяться с датами, уточнили авторы поправок.

Напомним, на сегодняшний день обязательства сторон считают прекращенными или изменившимися в тех случаях, когда они заключают соответствующие новые соглашения.

Главная цель внесения изменений в Гражданский кодекс России – обеспечить защиту представителям бизнеса, пострадавшим от структур или лиц, которые не исполнили свои обязательства в рамках договора.

Ранее стало известно о том, что Минюст выступил с инициативой о наложении запрета на взыскания задолженностей с жителей новых российских субъектов на период до 2026 года. Ведомство уточнило, что соответствующие поправки необходимо внести в Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

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