Минувший год неожиданно отметился уменьшением количества аварий на дорогах Омска

Сократилось и количество очагов аварийности. В 2021 году опасными были признаны 70 участков, а в 2022 — только 54. Уменьшилось и количество пострадавших на 110 человек. В 2021 году 1962 омича пострадали на дорогах, а в 2022 — 1852.