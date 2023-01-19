Минувший год неожиданно отметился уменьшением количества аварий на дорогах Омска

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:51
Мэр Омска Сергей Шелест поделился в своем телеграмм-канале статистикой, предоставленной сотрудниками ГИБДД Омска.
Цифры говорят, что ситуация на дорогах города за 2022 год стала чуть лучше. За 2021 год регистрировали 1552 ДТП, а за 2022 год — 1423.
Сократилось и количество очагов аварийности. В 2021 году опасными были признаны 70 участков, а в 2022 — только 54. Уменьшилось и количество пострадавших на 110 человек. В 2021 году 1962 омича пострадали на дорогах, а в 2022 — 1852.
Мэр дал департаментам транспорта и дорожного хозяйства поручение: продолжать повышать безопасность на омских дорогах.
Напомним, начало 2023 года ознаменовала череда массовых ДТП: