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Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Минувший год неожиданно отметился уменьшением количества аварий на дорогах Омска

Сегодня, 08:51
Фото: 1MI
иллюстрация
Городская статистика. В Омске стало меньше очагов аварийности и аварий с пострадавшими.

Мэр Омска Сергей Шелест поделился в своем телеграмм-канале статистикой, предоставленной сотрудниками ГИБДД Омска.

Цифры говорят, что ситуация на дорогах города за 2022 год стала чуть лучше. За 2021 год регистрировали 1552 ДТП, а за 2022 год — 1423.

Сократилось и количество очагов аварийности. В 2021 году опасными были признаны 70 участков, а в 2022 — только 54. Уменьшилось и количество пострадавших на 110 человек. В 2021 году 1962 омича пострадали на дорогах, а в 2022 — 1852.

Мэр дал департаментам транспорта и дорожного хозяйства поручение: продолжать повышать безопасность на омских дорогах.

Напомним, начало 2023 года ознаменовала череда массовых ДТП:

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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Сергей шелест#Статистика#ГИБДД#Количество ДТП#ДТП с пострадавшими#Очаги аварийности#Дороги
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