Карантин из-за бешенства, дорогие лекарства и постановка на учет стримерши «Кипешной»

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Новость № 1. Карантин в Омской области
На карантин закрыли водоочистную станцию около птицефабрики до 13 марта. В радиусе 600 метров от станции запретили находится посторонним лицам. Также на территории запрещен отлов диких животных. Пресс-служба ветнадзора Омской области запретила проводить ярмарки и торги с животными. За начало 2023 года это уже третий очаг в Омском районе.
Новость № 2. В Омской области растет стоимость медикаментов
За год стоимость лекарств выросла на 7%. Лидер не из важнейших лекарств — таурин, стоимость которого выросла за год на 13,8%. Омепразол, амлодипин, панкреатин и аспирин выросли в цене на 2,9 — 6,5%. Из перечня жизненно-необходимых лекарств только треть снизилась в цене на 0,4 — 3,5%.
Новость № 3. Омичка-стримерша Анастасия Коленцева снова оказалась на профилактическом учете в полиции
10 января на профилактический учет отдела полиции № 6 поставили многодетную стримершу. Главная причина — отрицательного влияние на детей. Информацию об этом подтвердили в мэрии Омска. Ранее Анастасия уже стояла на профилактическом учете, но его сняли 16 декабря 2022 года. Сейчас на своих трансляциях женщина появляется в кадре с сигаретой или пивом, при этом на заднем фоне плачут ее малыши.