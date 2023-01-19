Карантин из-за бешенства, дорогие лекарства и постановка на учет стримерши «Кипешной»

10 января на профилактический учет отдела полиции № 6 поставили многодетную стримершу. Главная причина — отрицательного влияние на детей. Информацию об этом подтвердили в мэрии Омска. Ранее Анастасия уже стояла на профилактическом учете, но его сняли 16 декабря 2022 года. Сейчас на своих трансляциях женщина появляется в кадре с сигаретой или пивом, при этом на заднем фоне плачут ее малыши.