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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Карантин из-за бешенства, дорогие лекарства и постановка на учет стримерши «Кипешной»

Сегодня, 14:11
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Карантин в Омской области

На карантин закрыли водоочистную станцию около птицефабрики до 13 марта. В радиусе 600 метров от станции запретили находится посторонним лицам. Также на территории запрещен отлов диких животных. Пресс-служба ветнадзора Омской области запретила проводить ярмарки и торги с животными. За начало 2023 года это уже третий очаг в Омском районе.

Очаги бешенства распространяются. Еще один участок в Омской области на карантине
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Новость № 2. В Омской области растет стоимость медикаментов

За год стоимость лекарств выросла на 7%. Лидер не из важнейших лекарств — таурин, стоимость которого выросла за год на 13,8%. Омепразол, амлодипин, панкреатин и аспирин выросли в цене на 2,9 — 6,5%. Из перечня жизненно-необходимых лекарств только треть снизилась в цене на 0,4 — 3,5%.

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Новость № 3. Омичка-стримерша Анастасия Коленцева снова оказалась на профилактическом учете в полиции

10 января на профилактический учет отдела полиции № 6 поставили многодетную стримершу. Главная причина — отрицательного влияние на детей. Информацию об этом подтвердили в мэрии Омска. Ранее Анастасия уже стояла на профилактическом учете, но его сняли 16 декабря 2022 года. Сейчас на своих трансляциях женщина появляется в кадре с сигаретой или пивом, при этом на заднем фоне плачут ее малыши.

Не прошло и месяца. Омскую стримершу «Кипишную» снова поставили на учет
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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