Интрига перед выходными. Дату оглашения приговора Евгению Быкову перенесли

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Еще сегодня утром источник Города55 в УФСБ обращался в Кировский районный суд, чтобы удостовериться: приговор экс-начальнику омской полиции начнут зачитывать в 17:00.
Но чуть позже дату и время оглашения неожиданно перенесли. Городу55 сообщили, что огласят приговор только в понедельник, 23 января. Начнут в 10:20.
С последним словом подсудимый уже выступил, заявив, что над ним и его семьей издеваются 21 месяц. Также он сообщил, что не признает вину в инкриминируемых преступлениях.