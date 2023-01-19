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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Интрига перед выходными. Дату оглашения приговора Евгению Быкову перенесли

Сегодня, 11:10
Фото: Город55
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Экс-начальнику омской полиции зачитают приговор только на следующей неделе

Следующая неделя начнется для омичей с известий о том, что же решил суд по делу Евгения Быкова. Сегодня приговор решили не зачитывать.

Еще сегодня утром источник Города55 в УФСБ обращался в Кировский районный суд, чтобы удостовериться: приговор экс-начальнику омской полиции начнут зачитывать в 17:00.

Но чуть позже дату и время оглашения неожиданно перенесли. Городу55 сообщили, что огласят приговор только в понедельник, 23 января. Начнут в 10:20.

С последним словом подсудимый уже выступил, заявив, что над ним и его семьей издеваются 21 месяц.  Также он сообщил, что не признает вину в инкриминируемых преступлениях.

Экс-глава омской полиции Быков: «Надо мной и моей семьей издеваются уже 21 месяц»
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#Дарья Зыкова#Приговор#Суд#Уголовное дело#Новости#Омск#Евгений Быков#Криминал#Оглашение приговора#Перенос события
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