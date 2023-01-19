Губернатор Омской области распорядился «держать в тонусе» медлительных подрядчиков

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Губернатор Омской области обратился к недобросовестным подрядчикам во время рабочей поездки в Большереченский район. Пообещал расторгать контракты с «медлительными» строителями социальных объектов.
Во время поездки «досталось» и первому зампредседателя правительства Валерию Бойко, и министру Владимиру Куприянову, как следует из видео, опубликованного в телеграмм-канале губернатора.
«Валерий Петрович, чего мы смотрим? Предложения конкретные? Нового подрядчика выводить на этот объект»? — возмутился губернатор.
Ответил ему Владимир Бойко: «Я думаю, нет, введем нового подрядчика, сдадим к концу следующего года».
«Александр Леонидович, 90% готовность», — отчитался по объекту Валерий Бойко.
«Значит так, если в феврале не сдано будет, расторгаемся. Денег не платить больше ни копейки. Все. Рассказывать мне сказки, что мы тут строим… Я вижу, как строите», отреагировал губернатор.
Александр Бурков распорядился искать нового подрядчика на случай, если предыдущий не сдаст объект до 1 марта. Сдать объект должны были еще в августе прошлого года.
В телеграмм-канале губернатор дополнительно сообщил, что считает такой наплевательский срыв сроков недопустимым.
«Будем держать в тонусе недобросовестных строителей. Если не справляются со взятыми на себя обязательствами, будем принимать меры и расторгать контракты», — подытожил Александр Бурков.