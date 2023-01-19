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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Губернатор Омской области распорядился «держать в тонусе» медлительных подрядчиков

Сегодня, 09:39
Фото: скриншот видео в телеграмм-канале Александра Буркова
Во время рабочей поездки в Большереченский район Александр Бурков жестко раскритиковал подрядчиков, срывающих сроки строительства социальных объектов.

Губернатор Омской области обратился к недобросовестным подрядчикам во время рабочей поездки в Большереченский район. Пообещал расторгать контракты с «медлительными» строителями социальных объектов.

Во время поездки «досталось» и первому зампредседателя правительства Валерию Бойко, и министру Владимиру Куприянову, как следует из видео, опубликованного в телеграмм-канале губернатора.

  •  «Валерий Петрович, чего мы смотрим? Предложения конкретные? Нового подрядчика выводить на этот объект»? — возмутился губернатор.
  • Ответил ему Владимир Бойко: «Я думаю, нет, введем нового подрядчика, сдадим к концу следующего года».
  • «Александр Леонидович, 90% готовность», — отчитался по объекту Валерий Бойко.
  •  «Значит так, если в феврале не сдано будет, расторгаемся. Денег не платить больше ни копейки. Все. Рассказывать мне сказки, что мы тут строим… Я вижу, как строите», отреагировал губернатор. 

Александр Бурков распорядился искать нового подрядчика на случай, если предыдущий не сдаст объект до 1 марта. Сдать объект должны были еще в августе прошлого года.

В телеграмм-канале губернатор дополнительно сообщил, что считает такой наплевательский срыв сроков недопустимым.

«Будем держать в тонусе недобросовестных строителей. Если не справляются со взятыми на себя обязательствами, будем принимать меры и расторгать контракты», — подытожил Александр Бурков.
#Дарья Зыкова#Видео#Новости#Омская область#Александр Бурков#Строительство#Подрядчик#Контракт#Правительство Омской области#Рабочая поездка#Омск
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