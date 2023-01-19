ГД: идею о штрафах за продажу медицинских препаратов без рецепта нужно обдумать

Леонов предположил, что пациенты пытаются приобрести рецептурные препараты без рецепта, поскольку его не так просто получить — сначала попасть на прием, затем дождаться решения врача, и только после постановки печати на бланк пойти в аптеку. Но если человек тяжело болен или плохо себя чувствует, ему бывает нелегко пройти все эти процедуры. Намного легче уговорить фармацевта продать необходимый препарат. Это означает, что следует подумать, как можно облегчить бюрократические проволочки, поскольку “самоназначения” препаратов могут быть небезопасными, пишет Russian.rt.com.