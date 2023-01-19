Финансовый аналитик Антонов рассказал о позитивном начале 2023 года для рубля

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Pravda.Ru пишет, что курс доллара упал в начале нового года на два процента, достигнув отметки в 68,50 рубля. «Европеец» подешевел в свою очередь на 0,25 процента – до 74,11 рубля.
Курсы американской и европейской валют упали на фоне повышения нефтяных котировок и общего ослабления доллара на мировом финансовом рынке, пояснил Антонов. Еще одним фактором аналитик назвал подготовку экспортеров к пику налоговых платежей.
Несколько улучшилась ситуация в паре рубль/юань, отметил экономист. Ставка поднялась с начала 2023 года на 2,17 процента – до значения в 10,12 рубля.