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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Финансовый аналитик Антонов рассказал о позитивном начале 2023 года для рубля

Сегодня, 08:25
Финансовый аналитик Владислав Антонов дал журналистам интервью, в котором оценил как довольно позитивную ситуацию на рынке национальной валюты.

Pravda.Ru пишет, что курс доллара упал в начале нового года на два процента, достигнув отметки в 68,50 рубля. «Европеец» подешевел в свою очередь на 0,25 процента – до 74,11 рубля.

Курсы американской и европейской валют упали на фоне повышения нефтяных котировок и общего ослабления доллара на мировом финансовом рынке, пояснил Антонов. Еще одним фактором аналитик назвал подготовку экспортеров к пику налоговых платежей.

Несколько улучшилась ситуация в паре рубль/юань, отметил экономист. Ставка поднялась с начала 2023 года на 2,17 процента – до значения в 10,12 рубля.

 

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