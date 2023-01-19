Эксперты рассказали о причинах популярности треш-стримов в России

Правовую позицию на этот счет раскрыл адвокат Александр Карабанов. Он рассказал, что если совершеннолетний и дееспособный гражданин позволяет совершать в отношении себя какие-то действия сознательно, то состава преступления в этом нет. Исключение составляют случаи, связанные с причинением вреда здоровью средней и сильной тяжести. В отношении детей и больных граждан с подтвержденными диагнозами треш-стримы расцениваются как насилие.