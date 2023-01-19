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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Эксперты рассказали о причинах популярности треш-стримов в России

Сегодня, 08:04
За последние три года в интернет-пространстве растет количество видео, где проявляется насилие и унижение одних людей другими.

Общественная служба новостей поделилась мнением специалистов, почему россиян привлекают подобные ролики. Эксперты считают, что в основе этой тенденции лежит идея потребления. Сегодня на разных уровнях все продается и покупается. Мораль, воспитание, этика — все утрачено, считает психиатр Александр Федорович.

Психолог Александра Метальникова рассказала о механизме воздействия на людей материалов, содержащих насилие. Наблюдая за такими сценами, страх оказывается снаружи. Человек видит реализацию страха, а сам при этом остается в порядке. Это вызывает чувство облегчения. Есть люди, которые нуждаются в постоянном просмотре сцен насилия. Они снимают таким образом психическое напряжение, и это ненормально.

Особенно опасно, когда подобные треш-стримы смотрят дети и подростки. Они склонны перенимать навязываемые извне ценности и нормы поведения, в том числе асоциальные. Просматривая видеоролики, ребенок не видит границы между шоу и реальностью.

Правовую позицию на этот счет раскрыл адвокат Александр Карабанов. Он рассказал, что если совершеннолетний и дееспособный гражданин позволяет совершать в отношении себя какие-то действия сознательно, то состава преступления в этом нет. Исключение составляют случаи, связанные с причинением вреда здоровью средней и сильной тяжести. В отношении детей и больных граждан с подтвержденными диагнозами треш-стримы расцениваются как насилие.

Юрист считает, что до современной молодежи необходимо доводить, что треш-стримы являются негативным явлением. И делать это нужно не на законодательном уровне, а через воспитание.

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