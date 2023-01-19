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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Часть россиян могут тратить на еду всего 6000 рублей в месяц

Сегодня, 08:20
Тысячи граждан России сегодня вынужденно обходятся минимальным количеством продуктов питания ежемесячно из-за невысоких зарплат. Учитывая падение реальных доходов населения страны, речь идет о печальной тенденции.

Расходы на еду находятся в прямой зависимости от заработков, пишет Pravda.Ru. В январе текущего года размер минимальной зарплаты в России составляет 224 доллара. Цифры в других странах мира выглядят так: Армения — 138, Перу — 233, Узбекистан — 72, Азербайджан — 186, Нигерия — 68, ЮАР — 226, Индия — 95 долларов.

С «минималками» европейцев россиянам не сравниться: Люксембург — 2 149, Соединенные Штаты — 1 550, Германия — 1 594 доллара.

Заметнее всего размеры минимальных заработных плат выросли в начале 2023 года в Аргентине и Турецкой Республике. Российские парламентарии повысили МРОТ только на 6,3 процента. Между тем, на "голый МРОТ" живут сегодня 2,5 процента россиян.

Следует отметить, что у половины наших соотечественников заработные платы ниже 35 тысяч рублей. Наиболее распространенный заработок в нашей стране – около 23 тысяч.

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