Часть россиян могут тратить на еду всего 6000 рублей в месяц

Заметнее всего размеры минимальных заработных плат выросли в начале 2023 года в Аргентине и Турецкой Республике. Российские парламентарии повысили МРОТ только на 6,3 процента. Между тем, на "голый МРОТ" живут сегодня 2,5 процента россиян.