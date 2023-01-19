Болеть все дороже. Ценник на лекарства в Омской области за год хорошо подрос

Две трети жизненно-необходимых препаратов подорожали на 0,1 — 1,9% в среднем. Некоторые лекарства, например, омепразол, амлодипин, панкреатин и ацетилсалициловая кислота (аспирин) — подорожали на 2,9 — 6,5%. Неприятно удивили: эналаприл, который подорожал на 9,4%; аскорбиновая кислота — 10,7%; но-шпа — 14,1%. Больше всего из жизненно-необходимых подорожал АЦЦ — на 21,8%. Лидер не из важнейших лекарств — таурин, его ценник за год вырос на 13,8%.