Болеть все дороже. Ценник на лекарства в Омской области за год хорошо подрос

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Омскстат опубликовал данные выборочного исследования потребительского рынка лекарств в Омской области. Выяснилось, что если с октября по декабрь 2022 года ценники в аптеках выросли в среднем на 2,3%, то в целом за 2022 год — на 7%.
Что стало дешевле за год? Удивил цефтриаксон, который подешевел на 14,1%, стала доступнее смекта, ее ценник снизился на 5,1%. Треть лекарств из перечня жизненно-необходимых снизилась в цене на 0,4 — 3,5%. Дешевле на 2,5% стал алмагель, который популярен, но в перечень необходимых не входит.
Две трети жизненно-необходимых препаратов подорожали на 0,1 — 1,9% в среднем. Некоторые лекарства, например, омепразол, амлодипин, панкреатин и ацетилсалициловая кислота (аспирин) — подорожали на 2,9 — 6,5%. Неприятно удивили: эналаприл, который подорожал на 9,4%; аскорбиновая кислота — 10,7%; но-шпа — 14,1%. Больше всего из жизненно-необходимых подорожал АЦЦ — на 21,8%. Лидер не из важнейших лекарств — таурин, его ценник за год вырос на 13,8%.
Напомним, недавно омичи пожаловались в соцсетях на дефицит лекарств в продаже, в том числе, самых популярных.