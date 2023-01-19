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Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Болеть все дороже. Ценник на лекарства в Омской области за год хорошо подрос

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области средний рост стоимости медикаментов составил 7% за 2022 год

Статистика жизненно-необходимого. За год стоимость лекарств выросла на 7%. Это только среднее значение подорожаний по Омской области. Например, популярные противопростудные таблетки выросли в цене на 21,8%.

Омскстат опубликовал данные выборочного исследования потребительского рынка лекарств в Омской области. Выяснилось, что если с октября по декабрь 2022 года ценники в аптеках выросли в среднем на 2,3%, то в целом за 2022 год — на 7%.

Что стало дешевле за год? Удивил цефтриаксон, который подешевел на 14,1%, стала доступнее смекта, ее ценник снизился на 5,1%.  Треть лекарств из перечня жизненно-необходимых снизилась в цене на 0,4 — 3,5%. Дешевле на 2,5% стал алмагель, который популярен, но в перечень необходимых не входит.

Две трети жизненно-необходимых препаратов подорожали на 0,1 — 1,9% в среднем. Некоторые лекарства, например, омепразол, амлодипин, панкреатин и ацетилсалициловая кислота (аспирин) — подорожали на 2,9 — 6,5%.  Неприятно удивили: эналаприл, который подорожал на 9,4%; аскорбиновая кислота — 10,7%; но-шпа — 14,1%. Больше всего из жизненно-необходимых подорожал АЦЦ — на 21,8%. Лидер не из важнейших лекарств — таурин, его ценник за год вырос на 13,8%.

Напомним, недавно омичи пожаловались в соцсетях на дефицит лекарств в продаже, в том числе, самых популярных.

Омичи делятся в соцсетях заветными местами, где еще остались детские жаропонижающие
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Экономика#Здравоохранение#Новости#Омская область#Статистика#Омскстат#Лекарства#Цены на лекарства#Жизненно важные лекарства
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