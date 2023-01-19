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Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Bloomberg: санкции Запада дали РФ возможность пойти по пути развития 1990-х годов

Сегодня, 16:50
Фото: pxhere.com
На фоне ухода с российского рынка множества иностранных компаний представители отечественной бизнес-сферы получили широкие возможности для реализации собственных задумок и проектов. К такому выводу пришли авторы одной из статей источника финансовой информации Bloomberg.

Как сообщает pravda.ru, последствия от введения ограничений сработали не так, как планировали их западные инициаторы. Экономическая система России выстояла, а отечественные бизнесмены начали активную работу по заполнению освободившихся ниш на рынке. Кроме того, на фоне перебоев с логистикой российские бизнесмены начали выстраивать новые, более действенные цепочки транспортировки товаров и сырья из-за рубежа.

В публикации сравнивается сегодняшняя обстановка в стране и похожий период времени 1990-х годов, когда после краха СССР нарушились существовавшие ранее логистические маршруты. Как показала история тех лет, предприниматели современной России способны наладить ситуацию с поставками продукции в стране и обеспечить население всеми необходимыми товарами в период кризиса.

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