Bloomberg: санкции Запада дали РФ возможность пойти по пути развития 1990-х годов

Как сообщает pravda.ru, последствия от введения ограничений сработали не так, как планировали их западные инициаторы. Экономическая система России выстояла, а отечественные бизнесмены начали активную работу по заполнению освободившихся ниш на рынке. Кроме того, на фоне перебоев с логистикой российские бизнесмены начали выстраивать новые, более действенные цепочки транспортировки товаров и сырья из-за рубежа.