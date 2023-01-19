Александр Бурков посетил новый ФАП в Омской области

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Большереченском районе к эксплуатации готов современный модульный фельдшерско-акушерский пункт. С 9 января 2023 года он открыл свои двери жителям села Шипицыно и двум близлежащим деревням. Учреждение построили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области». 19 января в ходе рабочей поездки его посетил губернатор Александр Бурков.
ФАП имеет площадь 107 кв. метров и рассчитан на 1400 жителей, проживающих в самом Шипицыно и близлежащих деревнях Гущино и Большие Мурлы. Необходимое оборудование в новом ФАП позволит принимать до 30 пациентов каждый день. Прежний пункт был меньше и не отвечал санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Штат сотрудников укомплектован, для сотрудников предусмотрено отдельное помещение. Также в здании располагаются приемный и смотровой кабинет, прививочный и процедурный кабинеты, аптека и холодильные камеры для хранения медикаментов, пояснила губернатору заведующая ФАПом Ксения Вяткина.
Для оснащения оборудованием в 2022 году потратили 2,1 млн. рублей. Строительство модульного ФАПа обошлось в 10 млн. рублей. А всего в конце 2022 года в районах области сдали 7 модульных ФАПов и 4 врачебных амбулатории.