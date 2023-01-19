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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Александр Бурков посетил новый ФАП в Омской области

Сегодня, 12:24
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Новое медучреждение открыло свои двери 9 января 202 года.

В Большереченском районе к эксплуатации готов современный модульный фельдшерско-акушерский пункт. С 9 января 2023 года он открыл свои двери жителям села Шипицыно и двум близлежащим деревням. Учреждение построили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области». 19 января в ходе рабочей поездки его посетил губернатор Александр Бурков.

ФАП имеет площадь 107 кв. метров  и рассчитан на 1400 жителей, проживающих в самом Шипицыно и близлежащих деревнях Гущино и Большие Мурлы. Необходимое оборудование в новом ФАП позволит принимать до 30 пациентов каждый день. Прежний пункт был меньше и не отвечал санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Штат сотрудников укомплектован, для сотрудников предусмотрено отдельное помещение. Также в здании располагаются приемный и смотровой кабинет, прививочный и процедурный кабинеты, аптека и холодильные камеры для хранения медикаментов, пояснила губернатору заведующая ФАПом Ксения Вяткина.

Для оснащения оборудованием в 2022 году потратили 2,1 млн. рублей. Строительство модульного ФАПа обошлось  в 10 млн. рублей. А всего в конце 2022 года в районах области сдали 7 модульных ФАПов и 4 врачебных амбулатории. 

#Ксения Карагодина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Медучреждение
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