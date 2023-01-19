Александр Бурков посетил новый ФАП в Омской области

Штат сотрудников укомплектован, для сотрудников предусмотрено отдельное помещение. Также в здании располагаются приемный и смотровой кабинет, прививочный и процедурный кабинеты, аптека и холодильные камеры для хранения медикаментов, пояснила губернатору заведующая ФАПом Ксения Вяткина.

Для оснащения оборудованием в 2022 году потратили 2,1 млн. рублей. Строительство модульного ФАПа обошлось в 10 млн. рублей. А всего в конце 2022 года в районах области сдали 7 модульных ФАПов и 4 врачебных амбулатории.