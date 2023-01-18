Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В канун Крещения областное ГУ МЧС обнародовало окончательный список купелей, которые будут официально открыты в Омской области в 2023 году.
В черте города уже второй год подряд не разрешили ни одной общественной проруби, где можно будет окунуться бесплатно. Официально открыта только одна купель на частной территории спортивно-оздоровительного комплекса «Кедровый парк». Смыть грехи там стоит 500 рублей с человека.
Также по традиции откроют три проруби в районе Зеленого острова омские моржи. Однако спасатели снимают за себя ответственность за них. Все дело в том, что выходить в этом году на лет Иртыша небезопасно.
Специалисты обследовали лед и пришли к выводу, что из-за резких перепадов температуры его структура слишком рыхлая и есть вероятность совершить незапланированное погружение в реку, провалившись под лед. Горожане и сами не раз писали в соцсетях о нескольких незамерзающих прорубях на Иртыше и Оми в черте Омска.
А вот за городом можно получить заряд адреналина и очистить душу вполне спокойно. Вопросов к безопасности льда в районах области у представителей МЧС нет. Единственное исключение — проруби не будет в водоеме в Азово. Она не соответствует требованиям безопасности.
В прикрепленном ниже файле полный список купелей, которые будут открыты на Крещение в Омской области в 2023 году.
Ранее мы писали о 10 советах врача, как окунуться в прорубь и не попасть после этого в больницу. Новичкам особенно советуем ознакомиться с ними.