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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Закрыли еще одну. Опубликован окончательный список купелей в Омской области

Сегодня, 09:54
Фото: 1MI

Опубликован окончательный список купелей в Омской области на Крещение 2023

МЧС рассказало, почему в городе совершать традиционный обряд небезопасно.

В канун Крещения областное ГУ МЧС обнародовало окончательный список купелей, которые будут официально открыты в Омской области в 2023 году.

В черте города уже второй год подряд не разрешили ни одной общественной проруби, где можно будет окунуться бесплатно. Официально открыта только одна купель на частной территории спортивно-оздоровительного комплекса «Кедровый парк». Смыть грехи там стоит 500 рублей с человека.

Также по традиции откроют три проруби в районе Зеленого острова омские моржи. Однако спасатели снимают за себя ответственность за них. Все дело в том, что выходить в этом году на лет Иртыша небезопасно.

Специалисты обследовали лед и пришли к выводу, что из-за резких перепадов температуры его структура слишком рыхлая и есть вероятность совершить незапланированное погружение в реку, провалившись под лед. Горожане и сами не раз писали в соцсетях о нескольких незамерзающих прорубях на Иртыше и Оми в черте Омска.

А вот за городом можно получить заряд адреналина и очистить душу вполне спокойно. Вопросов к безопасности льда в районах области у представителей МЧС нет. Единственное исключение — проруби не будет в водоеме в Азово. Она не соответствует требованиям безопасности.

В прикрепленном ниже файле полный список купелей, которые будут открыты на Крещение в Омской области в 2023 году.

Ранее мы писали о 10 советах врача, как окунуться в прорубь и не попасть после этого в больницу. Новичкам особенно советуем ознакомиться с ними.

Купели в Омской области 2023
Купание в проруби на Крещение в Омской области: советы врача, места и правила
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#Омск#Омская область#Анна Микула
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