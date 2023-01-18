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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Задержку авиарейса Омск-Новосибирск проверила транспортная прокуратура

Сегодня, 10:27
Фото: Город55
Авиакомпания «Сибирь» задержала утренний рейс до 20:00 .

Транспортная прокуратура проводит надзорные  мероприятия в аэропорту Омска из-за задержки рейса в Новосибирск.

18 января 2023 года авиакомпанией «Сибирь» был перенесен утреннего рейс с 10:40 предварительно на 20:00. В данный момент рейс по маршруту Омск — Новосибирск ожидают 75 пассажиров, включая ребенка.

Ведется личный контроль по получению обязательных услуг и приему граждан в условиях задержки рейса, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Транспортная прокуратура проследила за задержками рейсов в аэропорту Омска
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#Общество#Город#Омский аэропорт#Новости#Омск#Омская область#Россия#Новосибирск#Задержка рейса#Прокуратура#Ксения Карагодина
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