Задержку авиарейса Омск-Новосибирск проверила транспортная прокуратура

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в аэропорту Омска из-за задержки рейса в Новосибирск.
18 января 2023 года авиакомпанией «Сибирь» был перенесен утреннего рейс с 10:40 предварительно на 20:00. В данный момент рейс по маршруту Омск — Новосибирск ожидают 75 пассажиров, включая ребенка.
Ведется личный контроль по получению обязательных услуг и приему граждан в условиях задержки рейса, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.