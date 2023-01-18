Владимир Путин сделал очередные заявление о целях СВО

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Российская спецоперация на Украине направлена на прекращение боевых действий в Донбассе, которые иду с 2014 года с применением тяжелой технике, заявил Владимир Путин на трансляции телеканала «Россия 24».
«По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались — с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну», — говорит президент.
Государственный переворот произошел в 2014 году в Киеве. Жители юго-востока Украины его не поддержали и стали подвергаться преследованию, а по Донецку наносили серьезные удары, отмечает Владимир Путин.
Для урегулирования данной ситуации решили заключить минские соглашения, но позже украинские власти заявили, что не будут их выполнять, заявляет президент. Разговоры о вступлении в НАТО и возможность приобретения ядерного оружия создают для России реальную угрозу, отметил Владимир Владимирович.
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине. Цели операции будут достигнуты, невзирая на военную помощь западными странами, заявляют в Кремле.