Владимир Путин сделал очередные заявление о целях СВО

Для урегулирования данной ситуации решили заключить минские соглашения, но позже украинские власти заявили, что не будут их выполнять, заявляет президент. Разговоры о вступлении в НАТО и возможность приобретения ядерного оружия создают для России реальную угрозу, отметил Владимир Владимирович.