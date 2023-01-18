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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Весной омичам станет сложнее попасть в Симферополь из-за ремонта железной дороги

Сегодня, 12:47
Фото: Город55
иллюстрация
Продажу полных билетов на маршрут № 75 и 76 «Омск — Симферополь» закроют с начала марта. Частичные билеты тоже будут доступны не все из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры.

На сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» появилось объявление о скором закрытии продаж билетов на «Таврию». Закроется крымское направление. Омичи не смогут проехать на поезде в Симферополь и обратно с 9 марта по 21 мая. Туда — с 12 по 21, а обратно — с 9 по 18.

Закроется сообщение между Севастополем и Петербургом, Симферополем и Москвой, Симферополем и Пермью. Кроме того, на участке «Москва — Рязань» нельзя будет купить билет на «Таврию» несколько раз за весну в течении пары-тройки дней.

Связано закрытие продаж с ремонтом железнодорожной инфраструктуры, как объясняет частный перевозчик.

Предыдущий случай отмены сообщения с Крымом был в ноябре, тогда тоже запретили продажу билетов.

На поезда из Симферополя в Омск перестали продавать билеты
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Транспорт#Симферополь#Поезда#Гранд Сервис Экспресс#Таврия#Перевозки#Новости
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