Весной омичам станет сложнее попасть в Симферополь из-за ремонта железной дороги

На сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» появилось объявление о скором закрытии продаж билетов на «Таврию». Закроется крымское направление. Омичи не смогут проехать на поезде в Симферополь и обратно с 9 марта по 21 мая. Туда — с 12 по 21, а обратно — с 9 по 18.