Весной омичам станет сложнее попасть в Симферополь из-за ремонта железной дороги

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
На сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» появилось объявление о скором закрытии продаж билетов на «Таврию». Закроется крымское направление. Омичи не смогут проехать на поезде в Симферополь и обратно с 9 марта по 21 мая. Туда — с 12 по 21, а обратно — с 9 по 18.
Закроется сообщение между Севастополем и Петербургом, Симферополем и Москвой, Симферополем и Пермью. Кроме того, на участке «Москва — Рязань» нельзя будет купить билет на «Таврию» несколько раз за весну в течении пары-тройки дней.
Связано закрытие продаж с ремонтом железнодорожной инфраструктуры, как объясняет частный перевозчик.
Предыдущий случай отмены сообщения с Крымом был в ноябре, тогда тоже запретили продажу билетов.