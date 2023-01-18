В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на телеканал NBC. Жертвой стрельбы стала женщина, которая от полученных ранений погибла на месте. Также, как отмечают СМИ, пострадал школьник в возрасте 15 лет, который открыл ответный огонь по стрелку. Жизни пострадавших на данный момент ничего не угрожает.