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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу

Сегодня, 14:05
Фото: pxhere.com
В Вашингтоне неизвестный открыл огонь по людям. В результате два человека получили ранения, один погиб.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на телеканал NBC. Жертвой стрельбы стала женщина, которая от полученных ранений погибла на месте. Также, как отмечают СМИ, пострадал школьник в возрасте 15 лет, который открыл ответный огонь по стрелку. Жизни пострадавших на данный момент ничего не угрожает.

Полиция приступила к поиску стрелка, а подросток, открывший ответный огонь, будет наказан за ношение оружия без лицензии. 

#Происшествия#В мире
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