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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

В Свердловской области неизвестные вновь «минировали» школы

Сегодня, 08:18
Школы городов-спутников Екатеринбурга – Среднеуральска и Верхней Пышмы утром 18 января вновь подверглись атаке телефонных террористов.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на местную жительницу, такие сообщения получили как минимум две школы - №5 в Среднеуральске и № 33 в Пышме.

Это подтвердила и администрация Среднеуральска. Проверка, проводившаяся силовиками в школах, ничего опасного не выявила.

Последний раз подобное «минирование» школ было 12 января. Тогда подобные сообщения поступили также в суды и на другие объекты. Что привело к массовой эвакуации из них людей. В проверенных 35 объектах взрывных устройств обнаружено не было.

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