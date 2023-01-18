В Свердловской области неизвестные вновь «минировали» школы

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на местную жительницу, такие сообщения получили как минимум две школы - №5 в Среднеуральске и № 33 в Пышме.
Это подтвердила и администрация Среднеуральска. Проверка, проводившаяся силовиками в школах, ничего опасного не выявила.
Последний раз подобное «минирование» школ было 12 января. Тогда подобные сообщения поступили также в суды и на другие объекты. Что привело к массовой эвакуации из них людей. В проверенных 35 объектах взрывных устройств обнаружено не было.