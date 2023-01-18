В случае необходимости омичей эвакуируют в пределах города на двух типах автобусов

Posted 18 января 17:13
Published 18 января 17:13
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
На сайте госзакупок открыли подачу заявок для перевозчиков из Омска, которые смогут при необходимости вывезти людей из зоны ЧС, сообщает INFOX.ru.
В контрактном департаменте предложили, если вдруг произойдет чрезвычайная ситуация, подгонять автобусы по звонку. Из городского бюджета на это могут выделить до 266 тысяч рублей.
Требуется два вида автобусов: на 20 мест (с учетом "стоячих") и на 46 мест. Обозначено необходимое условие - в парке подрядной организации обязательно должны быть запасные автобусы, чтобы исключить вероятность поломки транспорта в момент эвакуации. С зоны ЧС горожан планируют вывозить в пределах города.