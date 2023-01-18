В случае необходимости омичей эвакуируют в пределах города на двух типах автобусов

Требуется два вида автобусов: на 20 мест (с учетом "стоячих") и на 46 мест. Обозначено необходимое условие - в парке подрядной организации обязательно должны быть запасные автобусы, чтобы исключить вероятность поломки транспорта в момент эвакуации. С зоны ЧС горожан планируют вывозить в пределах города.