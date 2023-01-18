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Posted 18 января 17:13

Published 18 января 17:13

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

В случае необходимости омичей эвакуируют в пределах города на двух типах автобусов

18 января 17:13
В Омске планируют подготовить 2 типа автобусов - на 20 и 46 человек - для эвакуации горожан при ЧС.

На сайте госзакупок открыли подачу заявок для перевозчиков из Омска, которые смогут при необходимости вывезти людей из зоны ЧС, сообщает INFOX.ru.

В контрактном департаменте предложили, если вдруг произойдет чрезвычайная ситуация, подгонять автобусы по звонку. Из городского бюджета на это могут выделить до 266 тысяч рублей.

Требуется два вида автобусов: на 20 мест (с учетом "стоячих") и на 46 мест. Обозначено необходимое условие - в парке подрядной организации обязательно должны быть запасные автобусы, чтобы исключить вероятность поломки транспорта в момент эвакуации. С зоны ЧС горожан планируют вывозить в пределах города.

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