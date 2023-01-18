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Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

В Омском горсовете одобрили создание должности вице-мэра по безопасности и контролю

Сегодня, 04:50
Фото: Город55
иллюстрация
Администрация обещает, что дополнительных затрат на это не потребуется.

В Омске может появиться еще один вице-мэр — седьмой по счету. Об этом шла речь на внеочередном заседании комитета Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, которое прошло сегодня, 18 января.

— Этот заместитель главы города будет курировать вопросы, связанные с общественной безопасностью и контролем, — рассказал депутатам докладчик, глава департамента правового обеспечения Олег Баланов.

В пресс-службе мэрии констатируют, что эти направления стали особенно актуальными в связи с событиями прошлого года, показавшими необходимость «донастройки системы». Новый вице-мэр будет курировать работу двух департаментов, общественной безопасности и контроля.

— Оплата труда нового заместителя будет сформирована из средств, высвобожденных в процессе оптимизации кадрового состава мэрии, — уточнили в пресс-службе.

У депутатов комитета не нашлось ни возражений, ни даже вопросов. Они единогласно одобрили предложение мэрии. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании Городского совета.

#Николай Эйхвальд#Город#Новости#Горсовет#Мэрия
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