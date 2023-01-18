В Омском горсовете одобрили создание должности вице-мэра по безопасности и контролю

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В Омске может появиться еще один вице-мэр — седьмой по счету. Об этом шла речь на внеочередном заседании комитета Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, которое прошло сегодня, 18 января.
— Этот заместитель главы города будет курировать вопросы, связанные с общественной безопасностью и контролем, — рассказал депутатам докладчик, глава департамента правового обеспечения Олег Баланов.
В пресс-службе мэрии констатируют, что эти направления стали особенно актуальными в связи с событиями прошлого года, показавшими необходимость «донастройки системы». Новый вице-мэр будет курировать работу двух департаментов, общественной безопасности и контроля.
— Оплата труда нового заместителя будет сформирована из средств, высвобожденных в процессе оптимизации кадрового состава мэрии, — уточнили в пресс-службе.
У депутатов комитета не нашлось ни возражений, ни даже вопросов. Они единогласно одобрили предложение мэрии. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании Городского совета.