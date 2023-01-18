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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Омске отпраздновали День музейного селфи

Сегодня, 15:02
Фото: Город55
Праздник начали отмечать в 2014 году.

18 января музей им. М. А. Врубеля отмечает День музейного селфи. На празднике омичи в музее делали селфи с самим Михаилом Врубелем. Праздник отмечают в каждую третью среду января.

На сенсорном терминале людей переносят в мастерскую известного художника, где можно увидеть живописца за работой и послушать его воспоминания о городе. Современные технологии позволяют нажать на кнопку смартфона самому Михаилу Александровичу. Фотографии присылают на вашу электронную почту или они будут доступны для скачивания на сайте www.fotovrubel.ru.

Новое оборудование доставлено в Омск из Калининграда и доступно для омичей круглый год.

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#Ксения Карагодина#Музей#Омск#Омская область#Новости#Общество#Художник#Видео
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