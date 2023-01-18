В Омске отпраздновали День музейного селфи

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
18 января музей им. М. А. Врубеля отмечает День музейного селфи. На празднике омичи в музее делали селфи с самим Михаилом Врубелем. Праздник отмечают в каждую третью среду января.
На сенсорном терминале людей переносят в мастерскую известного художника, где можно увидеть живописца за работой и послушать его воспоминания о городе. Современные технологии позволяют нажать на кнопку смартфона самому Михаилу Александровичу. Фотографии присылают на вашу электронную почту или они будут доступны для скачивания на сайте www.fotovrubel.ru.
Новое оборудование доставлено в Омск из Калининграда и доступно для омичей круглый год.