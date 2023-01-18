В Омске обрушились цены на такси

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Жители Омска в социальных сетях активно обсуждают резкое снижение стоимости поездок у частных извозчиков. Накануне вечером, 17 января, в паблике «Аварийный Омск» пассажиры и водители делились скриншотами из приложений с ценами на такси. Снижение стоимости, разумеется, вызвало радость у пользователей услуг и негативную реакцию у самих таксистов.
Омский таксист Александр Веретельник рассказал Городу55, с чем связано снижение цен на поездки.
«Основная причина — кончился Новый год. Это каждый год так. Все как всегда. Ближе к праздникам, я думаю, к 23 февраля ожидается повышение», — поделился таксист.
В конце декабря в Госдуме обсуждалась идея закона, обязывающего агрегаторов такси контролировать уровень усталости водителей. С этой целью предполагается разработать специальный датчик. Данное нововведение, по мнению автоэкспертов, может привести к подорожанию услуг такси, поскольку расходы на приобретение и обслуживание датчиков будут, скорее всего, включены в стоимость поездок клиентов фирм перевозчиков.