В Омске обрушились цены на такси

В конце декабря в Госдуме обсуждалась идея закона, обязывающего агрегаторов такси контролировать уровень усталости водителей. С этой целью предполагается разработать специальный датчик. Данное нововведение, по мнению автоэкспертов, может привести к подорожанию услуг такси, поскольку расходы на приобретение и обслуживание датчиков будут, скорее всего, включены в стоимость поездок клиентов фирм перевозчиков.