В Омске из-за аварийных работ останутся без воды 30 домов в пятницу

Росводоканал извинился перед омичами за грядущие неудобства и опубликовал список домов, где 20 января не будет воды с 11 утра до полуночи из-за срочной замены запорной арматуры на Волочаевской — 19Ж.

На самой ул. Волочаевской под отключение попадут следующие дома: