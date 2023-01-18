В Омске из-за аварийных работ останутся без воды 30 домов в пятницу

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Росводоканал извинился перед омичами за грядущие неудобства и опубликовал список домов, где 20 января не будет воды с 11 утра до полуночи из-за срочной замены запорной арматуры на Волочаевской — 19Ж.
На самой ул. Волочаевской под отключение попадут следующие дома:
Затронет отключение и ул. Красный Путь в следующих домах:
Машину с питьевой водой будет координировать диспетчер «ОмскВодоканала», попросить приехать можно, позвонив по номеру 75-16-00.
Ранее анонсировали грядущее отключение на 24 января: