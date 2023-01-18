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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Омске из-за аварийных работ останутся без воды 30 домов в пятницу

Сегодня, 13:34
Фото: 1MI
иллюстрация
Воду будут подвозить по звонку. Омичи останутся без централизованного водоснабжения из-за ремонта запорной арматуры.

Росводоканал извинился перед омичами за грядущие неудобства и опубликовал список домов, где 20 января не будет воды с 11 утра до полуночи из-за срочной замены запорной арматуры на Волочаевской — 19Ж.
На самой ул. Волочаевской под отключение попадут следующие дома:

  • Детский садик в здании № 15Ж;
  • Школа в здании № 17Г;
  • Административные здания № 15Б и 15/5;
  • Больница в здании № 17Г/1;
  • Жилые дома № 15, 15Ж, 17, 17 корпуса А-В, 17 корпуса Д-Ж, 19А, и корпуса В-Ж.

Затронет отключение и ул. Красный Путь в следующих домах:

  • Торговый центр в доме № 63;
  • Административные здания № 59 и 75;
  • Также дома № 57, 61, 65, 67, 69, 79 и 79А.

Машину с питьевой водой будет координировать диспетчер «ОмскВодоканала», попросить приехать можно, позвонив по номеру 75-16-00.

Ранее анонсировали грядущее отключение на 24 января:

Помыться не получится. Горожан предупредили об отключении воды в центре Омска
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Водоснабжение#Новости#Росводоканал#Отключение воды#Ремонт водопровода#ОмскВодоканал
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