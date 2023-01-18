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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

В Омск до конца февраля завезут спецтехнику стоимостью более 130 миллионов рублей

Сегодня, 11:59
Фото: Омский городской совет
иллюстрация
В новой спецтехнике легко меняется сменное оборудование.

В Омск через две недели прибудет первая партия комбинированных дорожных машин. Остальные машины будут доставлены до конца февраля, сообщают в Омском городском Совете.

Средства выделили из городского и областного бюджетов для приобретения 13 машин,  которые вышли общей стоимостью более 130 миллионов рублей.  Из Кемерово (ОАО «КОРМЗ») поступит 9 машин, еще 3 из Москвы  (ООО «Специальная техника»).

В настоящее время  БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»  имеет 27 комбинированных дорожных машин и спецтехнику с похожим функционалом в количестве 26 штук.

Для уборки проезжей части в разное время года меняют навесное оборудование.  Зимой с помощью щеток и передних отвалов чистят снег или избавляются от гололеда на дороге, а летом прометают, ведут полив, делают влажную уборку бордюра и пешеходных ограждений.

Монтаж сменного оборудования, который не требует дополнительной помощи, стал главной особенностью  приобретенной техники, отмечает главный механик, начальник отдела механизации БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Виктор Добышев.

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Закупки#Новости#Омск#Омская область#Россия#Уборка снега
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