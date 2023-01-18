В Омск до конца февраля завезут спецтехнику стоимостью более 130 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
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Updated Сегодня, 12:01
В Омск через две недели прибудет первая партия комбинированных дорожных машин. Остальные машины будут доставлены до конца февраля, сообщают в Омском городском Совете.
Средства выделили из городского и областного бюджетов для приобретения 13 машин, которые вышли общей стоимостью более 130 миллионов рублей. Из Кемерово (ОАО «КОРМЗ») поступит 9 машин, еще 3 из Москвы (ООО «Специальная техника»).
В настоящее время БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» имеет 27 комбинированных дорожных машин и спецтехнику с похожим функционалом в количестве 26 штук.
Для уборки проезжей части в разное время года меняют навесное оборудование. Зимой с помощью щеток и передних отвалов чистят снег или избавляются от гололеда на дороге, а летом прометают, ведут полив, делают влажную уборку бордюра и пешеходных ограждений.
Монтаж сменного оборудования, который не требует дополнительной помощи, стал главной особенностью приобретенной техники, отмечает главный механик, начальник отдела механизации БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Виктор Добышев.