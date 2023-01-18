В Омск до конца февраля завезут спецтехнику стоимостью более 130 миллионов рублей

Для уборки проезжей части в разное время года меняют навесное оборудование. Зимой с помощью щеток и передних отвалов чистят снег или избавляются от гололеда на дороге, а летом прометают, ведут полив, делают влажную уборку бордюра и пешеходных ограждений.