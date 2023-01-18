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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Иркутской области с поличным попались две девушки с наркотиками

Сегодня, 08:21
В городе Ангарск Иркутской области полицейскими были задержаны две девушки с большой партией наркотиков.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД, они были пойманы с поличным, когда закладывали наркотики в тайники.

Там в пакете обнаружился синтетический наркотик. Вес его составил около 250 граммов. А у одной из девушек дома нашлись весы и упаковки.

Предложение заработать на продаже наркотиков девушки увидели в интернете. Товар был получен по координатам, присланным их куратором в мессенджере.

Но заработают они, похоже, большой срок. Будучи фигурантками возбужденного в отношении них уголовного дела, девушки рискуют провести в колонии до 20 лет.

 

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