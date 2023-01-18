В Иркутской области с поличным попались две девушки с наркотиками

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД, они были пойманы с поличным, когда закладывали наркотики в тайники.
Там в пакете обнаружился синтетический наркотик. Вес его составил около 250 граммов. А у одной из девушек дома нашлись весы и упаковки.
Предложение заработать на продаже наркотиков девушки увидели в интернете. Товар был получен по координатам, присланным их куратором в мессенджере.
Но заработают они, похоже, большой срок. Будучи фигурантками возбужденного в отношении них уголовного дела, девушки рискуют провести в колонии до 20 лет.