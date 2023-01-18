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Posted 18 января 2023, 11:44

Published 18 января 2023, 11:44

Modified 18 января 2023, 14:05

Updated 18 января 2023, 14:05

В Челябинске десятки людей госпитализированы с гепатитом А после посещения кафе

В Челябинске десятки людей госпитализированы с гепатитом А после посещения кафе

18 января 2023, 11:44
Фото: 1MI.
Около 50 человек в Челябинске госпитализированы с гепатитом А, все они в начале января посещали одно и то же городское кафе.

 Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на пресс-службу областного Минздрава.

Ситуация находится на контроле областного Управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Челябинского региона. Проводятся противоэпидемические мероприятия в домашних очагах инфицированных, под медицинским наблюдением находятся 92 человека из числа тех, кто контактировал с госпитализированными горожанами. Состояние пациентов оценивается как стабильное.

По факту массового заражения организована проверка. В Челябинске на предприятиях общественного питания проводится заключительная дезинфекция

#Происшествия
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