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Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

У семьи в Омской области сгорело все нажитое имущество из-за электроприбора

Сегодня, 08:08
Фото: ГУ МЧС Омской области
Правила безопасности написаны кровью. И трудовым потом тех, кто потерял все. В Черлакском районе нарушение правил использования электроприборов привело к пожару.
Вчера, 17 января, в Черлакском районе случился пожар в двухэтажном жилом доме, как сообщила пресс-служба МЧС Омской области. В Краснооктябрьском сельском поселении  выгорел частный дом, гараж и легковой автомобиль 1999 года в нем.
 
Причиной возгорания по предварительной оценке стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытового электроприбора. На момент прибытия пожарных горел весь дом. Ущерб еще подсчитывают, но дом поврежден и разобран, автомобиль восстановлению не подлежит, общая площадь пожара составила 240 кв. м. 
 
Сообщили о пожаре в 10:38, локализовать огонь удалось к 11:05, а ликвидировать пламя к 11:26. Полностью потушили к 16:40. Работали 2 автомобиля, 4 человека, 1 звено газодымозащиты. 
Погибли люди. В Омской области выгорел частный дом
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#Дарья Зыкова#Омск#Пожары#Происшествия#Новости#Омская область#Черлакский район#ГУ МЧС по Омской области#Электроприборы#Правила безопасности
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