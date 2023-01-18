У семьи в Омской области сгорело все нажитое имущество из-за электроприбора

Вчера, 17 января, в Черлакском районе случился пожар в двухэтажном жилом доме, как сообщила пресс-служба МЧС Омской области. В Краснооктябрьском сельском поселении выгорел частный дом, гараж и легковой автомобиль 1999 года в нем.

Причиной возгорания по предварительной оценке стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытового электроприбора. На момент прибытия пожарных горел весь дом. Ущерб еще подсчитывают, но дом поврежден и разобран, автомобиль восстановлению не подлежит, общая площадь пожара составила 240 кв. м.

Сообщили о пожаре в 10:38, локализовать огонь удалось к 11:05, а ликвидировать пламя к 11:26. Полностью потушили к 16:40. Работали 2 автомобиля, 4 человека, 1 звено газодымозащиты.