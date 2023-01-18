У президента России в Европе неожиданно оказалось немало скрытых союзников

Posted 18 января 17:14
Published 18 января 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Давно не секрет, что внутри ЕС то и дело появляются разногласия по самым разным причинам. Примечательно, что конфликт с Россией в последнее время самая актуальная тема для противоречий. А ведь казалось, что в этом противостоянии страны Старого Света должны сплотиться как никогда ранее, пишет INFOX.ru.
Но они не ладят между собой, а иногда конфликты становятся настолько острыми, что грозят расколом. Премьер-министр Испании Педро Санчес, видимо, первый разгадал секрет почему так происходит.
Политик выразил предположение, что у российского лидера в Европе имеется немало скрытых союзников, и они потихоньку проводят в Евросоюзе прокремлевскую политику и создают помехи тем, кто противостоит Москве.
«Российские лидер отнюдь не так одинок в своем стремлении поменять этот мир. Даже в Европе у него множество союзников. Это сейчас они немного притихли, а еще год назад они приезжали к нему в гости, а потом без устали расхваливали его», - громко заявил Санчес.
Хоть испанский премьер и воздержался от озвучивания имен, но зато призвал бороться с «гнилыми зернами в Евросоюзе, которые успел посеять Кремль».
По мнению Санчеса, в этой борьбе европейским странам должны помочь «демократия, прозрачность и эффективная политика». Вот только применимы ли эти тезисы к современной Европе - это большой вопрос.