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Posted 18 января 17:14

Published 18 января 17:14

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

У президента России в Европе неожиданно оказалось немало скрытых союзников

18 января 17:14
Оказалось, что в своем стремлении разрушить Россию европейские страны не так единодушны, как может показаться со стороны.

Давно не секрет, что внутри ЕС то и дело появляются разногласия по самым разным причинам. Примечательно, что конфликт с Россией в последнее время самая актуальная тема для противоречий. А ведь казалось, что в этом противостоянии страны Старого Света должны сплотиться как никогда ранее, пишет INFOX.ru

Но они не ладят между собой, а иногда конфликты становятся настолько острыми, что грозят расколом. Премьер-министр Испании Педро Санчес, видимо, первый разгадал секрет почему так происходит.

Политик выразил предположение, что у российского лидера в Европе имеется немало скрытых союзников, и они потихоньку проводят в Евросоюзе прокремлевскую политику и создают помехи тем, кто противостоит Москве.

«Российские лидер отнюдь не так одинок в своем стремлении поменять этот мир. Даже в Европе у него множество союзников. Это сейчас они немного притихли, а еще год назад они приезжали к нему в гости, а потом без устали расхваливали его», - громко заявил Санчес.

Хоть испанский премьер и воздержался от озвучивания имен, но зато призвал  бороться с «гнилыми зернами в Евросоюзе, которые успел посеять Кремль».

По мнению Санчеса, в этой борьбе европейским странам должны помочь «демократия, прозрачность и эффективная политика». Вот только применимы ли эти тезисы к современной Европе - это большой вопрос.

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