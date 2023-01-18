У президента России в Европе неожиданно оказалось немало скрытых союзников

«Российские лидер отнюдь не так одинок в своем стремлении поменять этот мир. Даже в Европе у него множество союзников. Это сейчас они немного притихли, а еще год назад они приезжали к нему в гости, а потом без устали расхваливали его», - громко заявил Санчес.