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Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Стрельба в Вашингтоне: Один человек погиб и несколько пострадали

Сегодня, 09:10
Чрезвычайное происшествие со стрельбой случилось в Вашингтоне. Один человек погиб, а двое пострадали. Среди раненых оказался 15-летний подросток.

Жертвой стрелка стала женщина – она получила несовместимые с жизнью ранения. Подросток открыл огонь в ответ, и теперь его намерены привлечь к уголовной ответственности, пишет Общественная служба новостей.

С начала текущего года в Соединенных Штатах произошло уже 30 инцидентов с массовой стрельбой. В Калифорнии только за последнюю неделю убили шестерых человек, в том числе, младенца.

Во Флориде один человек стал жертвой, а семеро были ранены при криминальных разборках в ходе мероприятия в честь правозащитника Мартина Лютера Кинга. Преступники не были задержаны ни в одном, ни во втором случае.

 

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