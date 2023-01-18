Стрельба в Вашингтоне: Один человек погиб и несколько пострадали

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Жертвой стрелка стала женщина – она получила несовместимые с жизнью ранения. Подросток открыл огонь в ответ, и теперь его намерены привлечь к уголовной ответственности, пишет Общественная служба новостей.
С начала текущего года в Соединенных Штатах произошло уже 30 инцидентов с массовой стрельбой. В Калифорнии только за последнюю неделю убили шестерых человек, в том числе, младенца.
Во Флориде один человек стал жертвой, а семеро были ранены при криминальных разборках в ходе мероприятия в честь правозащитника Мартина Лютера Кинга. Преступники не были задержаны ни в одном, ни во втором случае.